Capitale come il far west. Giovedì pomeriggio si è consumato un agguato mortale a Tor Bella Monaca. Daniele Di Giacomo, attorno alle 17.15, è stato ucciso mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia. In auto con Daniele Di Giacomo c’era una donna, compagna della vittima, gambizzata e trasportata al policlinico di Tor Vergata. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato.