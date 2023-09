Villa del Colle del Cardinale ospita per la prima volta il Perugia Flower Show

Presentata nella Sala Fiume di Palazzo Donini, l’undicesima edizione autunnale di Perugia Flower Show. La mostra mercato che ogni anno porta il meglio della fioritura sia primaverile che autunnale cambia veste: circa 90 espositori, tra vivaisti e artigiani, saranno presenti all’interno di Villa del Colle del Cardinale, la storica dimora umbra circondata da un ampio giardino. Il complesso naturalistico di straordinario fascino paesaggistico e di indiscusso pregio monumentale riveste ancor oggi un grande interesse scientifico per la varietà e la ricchezza delle specie botaniche rare, tanto da essere oggetto di analisi e di studio da parte della facoltà di Agraria dell’Università di Perugia. “Sono rimasta incantata dalla Villa, appena l’ho vista ho pensato che sarebbe stata la location perfetta per il Flower Show, un luogo importante anche dal punto di vista botanico”, le parole di Lucia Boccolini, ideatrice della manifestazione. Sarà un’occasione importante anche per visitare il complesso monumentale grazie alle visite guidate organizzate in collaborazione con la proprietà.

La manifestazione sarà suddivisa in tre aree principali: la prima che i visitatori incontreranno è la Piazza dei Golosi, pronta a soddisfare ogni palato. Sarà possibile partecipare a degustazioni guidate, per scoprire prodotti antichi ritrovati e tanto altro. Un punto green food sarà pronto ad accogliere tutti i visitatori curiosi di scoprire una cucina naturale alternativa sempre rispettosa delle tradizioni del nostro territorio, e il divertimento sarà assicurato grazie a musica e brindisi floreali.

Superata quest’area ci sarà la parte botanica, il Giardino delle Meraviglie, che si svolgerà in tutto il giardino di Villa del Colle del Cardinale e raccoglierà i migliori vivaisti con le più rare collezioni di fiori e piante: agrumi tra i più rari, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, e i bulbi che in questo periodo sono fondamentali per ogni giardino, e per ogni balcone. Non mancheranno le piante perenni e le sempreverdi, le collezioni di piante aromatiche e di peperoncini. Da non dimenticare i bonsai, le salvie ornamentali ma anche piante carnivore, cactus e piante acquatiche.

Non mancherà l’area dedicata agli artigiani green, La limonaia della Creatività: all’interno di una bellissima orangerie del giardino si potranno trovare i migliori artigiani, artisti e collezionisti italiani ed europei. Dalla ceramica francese, alla pittura su complementi particolari, dai gioielli creati da veri fiori e foglie, all’abbigliamento creato con fibre di bamboo, dai complementi per la casa a forme naturali, a quelle per il giardino di ogni genere e dimensione. Protagonista non potrà che essere poi l’arte: artisti di ogni genere daranno vita a particolari allestimenti e spettacoli artistici mai visti prima.

Grande soddisfazione anche dal Comune di Perugia: “L’amministrazione non può che confermare il suo pieno sostegno a una manifestazione che negli anni ha contribuito ad accendere i riflettori su Perugia fra gli appassionati del verde di tutta Italia – ha detto l’assessore al commercio Clara Pastorelli anche a nome del sindaco Andrea Romizi e del collega con delega al turismo Gabriele Giottoli -. Siamo convinti che il centro storico abbia dato una mano al suo successo, in un circuito virtuoso di reciproca valorizzazione, ma anche la nuova location, in una zona di collegamento con il Trasimeno molto attenzionata a livello promozionale, è una scelta felice: si dà lustro, infatti, a una villa storica che è una ricchezza per il turismo di tutta la nostra provincia. Esprimiamo un ringraziamento particolare all’Università degli studi, per il suo contributo sempre puntuale e professionale, e agli organizzatori per la loro capacità di non fermarsi mai e di continuare a crescere”.

Rinnovata la sinergia anche con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, comitato scientifico della manifestazione, che sarà presente con uno spazio dedicato dove svolgerà numerosi corsi gratuiti: dal corso sulla consociazione culturale nell’orto a quello sulla diagnosi di foglie malate.

Ilaria Batassa, direttrice di Villa del Colle del Cardinale, ha sottolineato: “Grazie al Flower Show ci siamo arricchiti e abbiamo messo a fuoco tante cose, il futuro della Villa sarà quello di aprirsi e parlare con nuovi interlocutori per far sì che questa bellissima dimora possa emergere ed essere conosciuta da tanti”.

Ogni edizione di Perugia Flower Show, poi, si prefissa di inserire tantissime novità dal punto di vista didattico: tantissime le attività collaterali gratuite tenute dagli stessi espositori, tra seminari dedicati anche all’entomologia e corsi di giardinaggio specialistico, laboratori creativi per adulti come la pittura botanica, incontri scientifici, laboratori con i fiori e attività didattiche per bambini di ogni tipo, dall’avvicinamento agli animali, allo “sporcarsi le mani” con argilla, fiori e foglie.

Le iscrizioni ai corsi gratuiti si potranno effettuare dal sito ufficiale della manifestazione: www.perugiaflowershow.com.