Matrimonio in Italia per stranieri: come pianificarlo?

I matrimoni in Italia per stranieri sono vere e proprie nozze da fiaba, sognate da sempre più coppie provenienti da ogni angolo del mondo. Il Bel Paese, con la sua aura romantica e la ricca cultura, è il luogo ideale per celebrare l’amore in tutta la sua bellezza. Tuttavia, affrontare le sfide logistiche e burocratiche che accompagnano un matrimonio all’estero può sembrare scoraggiante. Ecco perché VB Events, agenzia di wedding planner d’eccellenza, accompagna in questa emozionante avventura tutte le coppie straniere che sognano di dire “sì” in Italia.

Come funziona il matrimonio in Italia

Occorre innanzitutto sapere che una coppia straniera che desidera celebrare il proprio matrimonio in Italia può intraprendere due diverse vie giuridiche. Una prima soluzione è quella di sposarsi secondo la legge del Paese di cui si è cittadini, rivolgendosi alla propria autorità consolare o diplomatica di riferimento. Diversamente, le coppie straniere possono scegliere di sposarsi secondo la legge italiana.

Quando si tratta di matrimoni in Italia per stranieri, l’articolo 116 del Codice Civile riveste un ruolo centrale nel definire il funzionamento delle nozze secondo la legge italiana. In termini pratici, gli stranieri che desiderano contrarre matrimonio in Italia devono presentare all’Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione prodotta dall’autorità competente del proprio Paese d’origine o dall’autorità consolare in Italia, la quale attesti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta alle nozze.

Occorre dunque verificare l’assenza di impedimenti legali, come interdizioni, vincoli di parentela e affinità, precedenti penali e divieti temporanei di nuove nozze. Un altro aspetto di vitale importanza è l’età minima, fissata a 18 anni (o 16 con autorizzazione), un elemento fondamentale per garantire che ogni unione sia frutto di una scelta consapevole e matura.

I documenti necessari per pianificare i matrimoni in Italia per stranieri

La raccolta e la presentazione dei documenti corretti rivestono un ruolo fondamentale nell’iter verso il grande giorno. Come già accennato, tra i documenti fondamentali si trova il nulla osta, la dichiarazione ufficiale che attesta l’assenza di ostacoli giuridici all’unione matrimoniale, in piena aderenza alle normative del Paese di origine. Il nulla osta può essere emesso da due entità fondamentali:

autorità consolare in Italia , il cui sigillo di autenticità apposto dal console deve essere successivamente legalizzato presso la prefettura italiana di competenza;

, il cui sigillo di autenticità apposto dal console deve essere successivamente legalizzato presso la prefettura italiana di competenza; autorità competente del paese d’appartenenza, il cui documento richiede, in un secondo momento, la formalità di legalizzazione presso il consolato o l’ambasciata italiana all’estero.

In alcune circostanze, alcune ambasciate o consolati possono prevedere il rilascio del nulla osta solo in presenza di un regolare permesso di soggiorno e un passaporto valido, da acquisire esclusivamente presso gli uffici competenti. In aggiunta, per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, potrebbe essere necessario produrre un certificato di capacità matrimoniale, che non richiede alcuna legalizzazione formale ed è rilevante solo nei Paesi che hanno aderito a tale convenzione (Italia inclusa).

È fondamentale tenere presente che il nulla osta non può essere sostituito con un semplice certificato di stato civile rilasciato da autorità estere o tramite autocertificazione.

A questo punto, per dare avvio alle pratiche matrimoniali, almeno uno dei futuri sposi si deve recare presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per fornire i dettagli personali della coppia. È poi l’ufficio stesso a richiedere l’intera documentazione necessaria. Dopodiché, gli sposi contattano il Comune al fine di fissare la data delle pubblicazioni, presentandosi entrambi di persona per apporre la firma sulla richiesta. Tramite le pubblicazioni, la coppia annuncia alla comunità l’intenzione di sposarsi. A questo punto, il matrimonio può avere luogo a partire da tre giorni dalla conclusione delle pubblicazioni e deve essere compiuto non oltre i successivi 180 giorni.

Inoltre, nel caso in cui entrambi i futuri sposi siano stranieri e non abbiano familiarità con la lingua italiana, è cruciale l’assistenza di un interprete, che affianca la coppia al momento della presentazione dei documenti, durante l’eventuale richiesta delle pubblicazioni e, naturalmente, nella vera e propria celebrazione matrimoniale.

L’importanza di affidarsi a un wedding planner professionista

Organizzare un matrimonio in un Paese estero richiede una conoscenza approfondita delle leggi, delle tradizioni e delle logistiche locali, un compito che può diventare travolgente per le coppie straniere. In questi casi, rivolgersi ad un’agenzia di wedding planner professionisti come VB Events permette di affidare tutte le questioni organizzative e burocratiche ad un team di esperti del settore.

Da oltre 15 anni, VB Events si è affermata come maestra nell’arte dei matrimoni di lusso: fondata nel 2007 a Firenze, l’agenzia si distingue per la sua straordinaria esperienza nell’organizzazione di nozze e altri eventi personalizzati. Grazie ad un’ineguagliabile rete di connessioni e alla profonda conoscenza del territorio, VB Events organizza incantevoli matrimoni in Italia per stranieri, dalle meravigliose rive del Lago di Como fino alla vibrante costiera amalfitana.

Quando si tratta di rendere memorabile il giorno più importante della vita, non c’è spazio per compromessi. Affidarsi a VB Events significa accedere a un team di professionisti dedicati, pronti a tradurre ogni dettaglio in un’esperienza straordinaria. Che si tratti di selezionare la location ideale, coordinare i fornitori, gestire l’aspetto legale, scegliere l’abito giusto per gli sposi o per i bambini o creare l’atmosfera perfetta, VB Events è il partner ideale per chi desidera un matrimonio da sogno nella splendida cornice Italiana.