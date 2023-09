Il ct Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista delle gare di qualificazione all’Europeo

Debutto di Luciano Spalletti alla guida degli Azzurri. Il neo ct ha diramato la lista dei convocati per le prime uscite della sua Nazionale Italiana.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Le prossime partite della Nazionale sono valide per le qualificazioni a Euro 2024. Sono due: la prima vedrà gli azzurri in campo contro Macedonia del Nord sabato 9 settembre a Skopje, mentre la seconda è in programma martedì 12 contro l’Ucraina a San Siro.

Prima di vedere in campo l’Italia di Spalletti però il ct sarà presentato alla stampa. L’appuntamento è per oggi sabato 2 settembre a Coverciano e insieme a lui in conferenza parlerà anche il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Dopo Macedonia e Ucraina, nel finale del 2023, ci saranno altre due gare. Per la qualificazione all’Europeo il 14 ottobre è in programma il match contro Malta a Bari, mentre il 17 ottobre a Londra si giocherà Inghilterra-Italia.