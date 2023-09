Approda ad Oriolo l’appuntamento di ACI e ACI Storico “Ruote nella storia”

Si terrà nello splendido borgo di Oriolo, cittadina dell’Alto Jonio cosentino rinomata per il suo centro storico medioevale, l’appuntamento di ACI e ACI Storico “Ruote nella storia”. La provincia di Cosenza accoglierà il 17 settembre l’evento per appassionati di auto organizzato dall’Automobile Club di Cosenza, presieduto da Ernesto Ferraro, in collaborazione con il Club ACI Storico “Historic Club Castrovillari” guidato da Domenico Campilongo.

Tra i contesti naturali attorno al Borgo premiato dalla Bandiera Arancione del Touring Club Italia e finalista del formato “Borgo dei Borghi” le auto storiche in arrivo da tutto il sud Italia si muoveranno per approfondire la conoscenza dell’affascinante contesto urbano che ricorda le origini fortificate della cittadina che si erge sullo sperone di roccia a ridosso della costa jonica. I partecipanti avranno la possibilità di passeggiare alla scoperta del borgo tra il Castello Medievale e gli scorci mozzafiato fino ad arrivare al palazzo Giannattasio e al museo d’arte contadina.

“Continuiamo – ha ribadito il presidente di Historic Club Castrovillari, Domenico Campilongo – a gemellare la valorizzazione del territorio con la passione per auto storiche. La nostra attività è sempre improntata a realizzare eventi di qualità che attraggano turisti, appassionati e curiosi, utilizzando le auto storiche come pretesto e mezzo per curiosare tra borghi incantevoli e eccellenze agroalimentari”. Per iscriversi sarà possibile contattare la segreteria ACI Cosenza via mail ad ammin[email protected] oppure contattando il 3391871549.