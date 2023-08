“Lasciati andare” è il nuovo singolo di Annachiara Cecere

Dal 1° settembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “LASCIATI ANDARE”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere. “Lasciati andare”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere, è un brano autobiografico che racconta un costante senso di vuoto che la tormenta e le fa perdere fiducia negli altri fino a provare piacere e allo stesso tempo rassegnazione al fatto che niente e nessuno le appartiene.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Con questo brano voglio raccontare il mio senso di solitudine ”. Il videoclip di “Lasciati andare” segue la forma del visuale ed è stato girato nell’Oasi naturalistica di Frassineto. Ci sono vari elementi in primo piano, come ad esempio un vaso, un bicchiere, un martello, il testo che brucia e la pittura sul viso, che stanno a rappresentare la distruzione, la scomposizione e la rinascita dell’anima dell’artista, tornando a credere in se stessa.

La giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere classe 97 si avvicina alla scrittura e al mondo del canto iniziando a prendere lezioni a 20 anni presso il Francesco Ruocco Vocal Studio di Salerno. Dopo 3 anni di studi inizia a pubblicare alcuni brani. Ha all’attivo due inediti dal titolo “Una luna blu” e “Stasera non ti giudico”, che hanno ottenuto, in particolare il secondo, ottimi riscontri sui social superando su YouTube il milione di stream e 1 milione e mezzo su TikTok , facendosi notare anche da Exclusive Magazine che l’ nominata fra i 5 emergenti più promettenti.