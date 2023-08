Marika: in radio il nuovo singolo “Iside”

Dal 1° settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “ISIDE”, il nuovo singolo di Marika disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 25 agosto. “Iside” è un brano scritto da Marika e fa parte del suo progetto in continua evoluzione. Il pezzo rientra nel genere pop, ma volutamente ricercato e colorato da varie sfumature che riprendono le differenti sonorità del progetto.

“Mi salvi come fossi Iside dalla paura di fallire”: Marika vuole raccontare un suo personale momento di rinascita, grazie a varie situazioni e persone che l’hanno aiutata a vederci chiaro e credere in se stessa, ricollegandosi al mito di Iside, dea della salute e della magia. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra che vede la collaborazione ormai consolidata tra lo Studio 2 di Padova (Cristopher Bacco) per la produzione e il mixaggio, Eleven Studio (Andrea De Bernardi) per la masterizzazione, Christian Zammattaro per la direzione del videoclip ed infine, per la grafica, con Gaetano di OneGraphics.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Iside è il quinto singolo del mio progetto musicale, scritto da me. Diverse sfumature e colori del pop che fanno da sottofondo ideale alla terrazza del locale Ex Foro, dov’è stato girato il videoclip. Un luogo che affaccia sulla suggestiva Prato della Valle, piazza padovana tra le più grandi d’Europa”.

Il videoclip di “Iside”, diretto da Christian Zammattaro, è stato girato in esterna su una terrazza dal panorama mozzafiato del rinomato locale Ex Foro, che si affaccia su una delle piazze più grandi e suggestive d’Europa, “Prato della Valle”, in pieno centro a Padova, città dove è nata l’artista e che continua a ispirare il suo progetto. Vengono alternate scene in studio e scene che riprendono una live session.

Biografia

Marika Fabbian è una cantautrice italiana nata a Padova nel 2001. Si avvicina inizialmente al canto, per gioco, a 10 anni, con i primi concorsi, per poi scoprire una vera e propria passione. Continua dunque il percorso da autodidatta e dopo qualche anno, per accompagnare la voce in varie cover, inizia a suonare anche il pianoforte, la chitarra e la batteria.

Inizia a scrivere e comporre musica in inglese nel 2016, collaborando dapprima con produttori del mondo pop-elettronico.

Nel 2022 inizia a collaborare con Studio 2 Recording di Padova e Raffaele Dogliani di Lobster Studio (Cuneo), spostando le sue sonorità in un genere più pop e urban, e cambiando modalità di scrittura. Dopo pochi mesi infatti, presenta il suo nuovo progetto in italiano “MARIKA”, esordendo con il primo singolo “Abituè” nel Giugno 2022 e successivamente a Settembre con l’inedito “Assurdo” prodotto da Raffaele e mixato da Cristopher Bacco. Questo progetto, in continuo sviluppo, conferma la sua evoluzione del sound, che si avvicina maggiormente all’attuale pop internazionale, ma che attinge vari suoni anche dal mondo 80’s e 90’s, per creare un prodotto innovativo ed interessante.

Nel 2023 il progetto conta già 5 singoli su Spotify e vede la continua collaborazione con Studio 2 di Padova. Gli inediti, inoltre, vengono seguiti spesso da progetti video come Visual o videoclip, che permettono di avere una visione a 360 gradi sull’immaginario del progetto “MARIKA”.