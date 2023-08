Quadri moderni: quali sono le caratteristiche?

Quali sono le caratteristiche dei quadri moderni? L’arte consente di esprimere al meglio le proprie emozioni e idee, rendendole efficaci e profonde. Consente di svelare punti di vista, stati d’animo e pensieri di un artista, rendendoli pura bellezza.

Per moltissimo tempo – non a caso – l’arte è stata riservata solo a pochissimi appassionati, sia perché le opere avevano un costo eccessivo, sia per via dello scarso interesse. Con gli anni però i quadri moderni sono riusciti a conquistare tutti e oggi sono oggetti che si possono trovare in tantissime case per arredare al meglio gli ambienti e renderli più accoglienti. I quadri moderni e quelli di buona fattura infatti riescono a donare bellezza e carattere ad un prezzo accessibile. Consentono di migliorare la percezione degli spazi e di ideare interni che siano più equilibrati e piacevoli in cui vivere.

I quadri astratti sono una garanzia per arredare casa e consentono di abbellire le pareti in modo unico e personale. L’importante è puntare su quadri moderni che siano di grande qualità e che possano davvero apportare un valore aggiunto all’arredo rendendolo speciale e particolare come merita.

Quadri moderni per il salotto, caratteristiche e consigli

I quadri moderni per il salotto hanno un ruolo centrale, soprattutto se abbinati ad un arredo minimal. Un quadro moderno da salotto dovrebbe avere una cornice ridotta oppure assente per poter esaltare al massimo il disegno o gli elementi contenuti. Il trend del momento punta su effetti materici e soggetti di fantasia oppure astratti. Se gli spazi sono ampi il consiglio è quello di puntare su colori accesi e in contrasto con gli altri elementi dell’arredamento, mentre in caso di ambienti piccoli sarebbe meglio optare per tinte poco accese e dotate di sfumature delicate.

Fondamentali pure le dimensioni. In caso di spazi molto ampi i quadri grandi rappresentano un’ottima scelta, ma è essenziale non esagerare perché si rischierebbe di soffocare l’ambiente. Meglio puntare su quadri di dimensioni generose da posizionare sulla parete principale per attirare immediatamente l’attenzione da abbinare a quadri di dimensioni medie o piccole da attaccare a diverse pareti. E i soggetti? Si consiglia immagini e colori affini per non andare in contrasto anche con l’arredo.

Quadri moderni per la camera da letto, caratteristiche e consigli

Cosa mettere in camera da letto quando si parla di quadri moderni? Parliamo di una stanza in cui ci rilassiamo e riposiamo, da decorare con armonia e stile. Puntate su colori caldi, ma non troppo sfarzosi che riescano a trasmettere tranquillità. La parete su cui posizionare i quadri moderni dovrebbe essere una sola, ma in caso di spazi ampi è possibile puntare su più pareti in contrasto.

Solitamente la posizione migliore in cui fissare i quadri moderni della camera da letto è la parete che si trova proprio dietro il letto, al posto della testiera. In questo punto di solito viene sistemato un solo quadro grande oppure un trittico con una immagine spezzata. Per quanto riguarda la forma gli esperti consigliano di scegliere un rettangolo in orizzontale oppure più elementi che vadano a formare un’unica immagine. La cornice invece dovrebbe essere assente oppure accennata appena. Per quanto riguarda il contenuto l’ideale è puntare su colori rilassanti e non troppo accesi.

In linea generale i quadri moderni sono una buona idea per dare un tocco di originalità alla camera da letto e renderla davvero unica nel suo genere. Molto spesso infatti si cerca di personalizzare questo spazio della casa senza però raggiungere il risultato sperato. La soluzione sta proprio nei quadri moderni che abbelliscono le pareti e le rendono perfette, puntando su soggetti astratti, colori particolari e forme inedite.