Calciomercato serie C il Crotone continua a smatellare l’organico della passata stagione

Dopo Mogos, Golemic,Panico,Cuomo,Cernigoi,Calapai, Chiricò passati ad altre società,anche il mediano Awua e l’attaccante esterno Kargbo lasceranno la società pitagorica per trasferirsi rispettivamente all’Atalanta U23 e al Cesena squadre che militano in serie C. In entrata ancora nessuna novità a parte l’arrivo del trequartista Felippe. L’uscita di Awua farebbe pensare alla riconferma del regista Petriccione dato in partenza nei giorni precedenti. Il calciomercato chiude a fine agosto e per quella data il Crotone di sicuro metterà a segno le operazioni per rafforzare la squadra nei tre reparti: difesa, centrocampo,attacco.