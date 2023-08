Network di affiliazione Italia 2024

Nel 2023, il mondo dell’affiliate marketing è al suo Massimo storico. Superando tutte le altre forme di marketing online, ha aperto molte nuove possibilià per I nuovi affiliati di acquisire esperienza e guadagnare.

L’affiliate marketing, noto anche in Italia come affiliazione, è un accordo commerciale nel marketing tra un advertiser (azienda che intende vendere un suo servizio o prodotto) e un affiliato (persona che promuove il servizio o prodotto dell’advertiser). La piattaforma di affiliazione è un intermediario tra l’affiliato e l’annuncio. La piattaforma di affiliazione svolge un ruolo di arbitro terzo tra l’advertiser e l’affiliato (noto anche come publisher [2]), fornendo un servizio quanto più imparziale possibile per la verifica e la rendicontazione delle attività svolte.

L’obiettivo dell’affiliato è portare i visitatori sul sito o sull’app dell’advertiser utilizzando ogni canale di traffico online disponibile, a pagamento o tramite attività di SEO o Email Marketing (DEM), con l’obiettivo di generare azioni da parte dell’utente o vendite (dette conversioni).

La definizione di una conversione varia in base al programma o alla campagna dell’affiliato. Il piano commissionale dell’advertiser contiene sempre le informazioni sul costo per azione.

Ad esempio, un click, una vendita, l’acquisto di dati di contatto, il download di un catalogo e così via sono tutti esempi di azioni. In genere, gli affiliati vengono pagati in base alle conversioni che hanno generato. In genere, le parole “CPA” o “CPO” si riferiscono al prezzo pagato per ogni azione.

Questo solleva la domanda: quali sono nel 2024 i programmi di affiliazione che pagano di più?

Nel 2024, ci sono diversi programmi di affiliazione che pagano cifre significative. Alcuni esempi di programmi di affiliazione che offrono pagamenti elevati includono:

Shopify Affiliates: Il programma di affiliazione di Shopify supporta il pagamento tramite bonifico bancario o PayPal.

Authority Hacker: Authority Hacker offre una selezione di programmi di affiliazione ad alto pagamento.

Rakuten Affiliate: Rakuten Affiliate è un altro programma di affiliazione che offre opportunità di guadagno elevato.

Fiverr: Fiverr è la più grande piattaforma al mondo per i servizi ed offre un programma di affiliazione che può essere redditizio[.

Amazon Associates: Il programma di affiliazione di Amazon può offrire pagamenti interessanti, poiché il sito eCommerce è uno dei siti più popolari al mondo. Commissioni variano a seconda delle categorie di prodotti.

Commission Junction: Commission Junction è un’altra piattaforma di affiliazione che consente di guadagnare commissioni tramite la promozione di prodotti e servizi di diverse categorie. Commission Junction offre pagamenti significativi per le vendite effettuate.

ClickBank: ClickBank è un network di affiliazione che si concentra su prodotti digitali come corsi online e libri elettronici. Le commissioni possono essere fino al 75% del prezzo di vendita.

ShareASale: ShareASale offre una varietà di programmi di affiliazione con pagamenti diversi. ShareASale funziona come intermediario tra il marchio e l’influencer o il blogger.

CJ Affiliate: CJ Affiliate (precedentemente noto come Commission Junction) è uno dei più grandi network di affiliazione, offrendo programmi di affiliazione di alto livello in diverse categorie di prodotti e servizi.

eBay Partner Network: Il programma di affiliazione di eBay permette di guadagnare commissioni sulla promozione di prodotti eBay. Offre la possibilità di guadagnare percentuali o importi fissi sulle vendite generare.

ClickFunnels Affiliate Program: ClickFunnels offre un programma di affiliazione che permette di guadagnare consistenti commissioni sulla promozione di ClickFunnels e dei suoi prodotti correlati.

Bluehost Affiliate Program: Bluehost, uno dei più popolari servizi di hosting web, offre un programma di affiliazione che consente di guadagnare commissioni invitando clienti ad utilizzare i loro servizi.

Ecco i migliori programmi di affiliazione in italia per il 2024:

Amazon Associates: Il programma di affiliazione di Amazon è disponibile anche per gli affiliati italiani. Puoi guadagnare commissioni promuovendo i prodotti di Amazon sul tuo sito web o blog.

Tradedoubler: Tradedoubler è un network di affiliazione che offre programmi di affiliazione con diversi marchi e aziende in Italia. Puoi guadagnare commissioni promuovendo i prodotti o i servizi dei loro partner.

Top Affiliation: Top Affiliation è un network di affiliazione che fa parte di Awin. Offre una vasta selezione di programmi di affiliazione con brand e aziende italiane e internazionali.

Daisycon: Daisycon è un network di affiliazione che opera anche in Italia. Ha programmi di affiliazione con diversi marchi di casino online italiani e internazionali.

Effiliation: Effiliation è un altro network di affiliazione che offre programmi di affiliazione con vari marchi e aziende in Italia. Puoi guadagnare commissioni promuovendo i loro prodotti o servizi.

Assicurati di leggere i termini e le condizioni di ogni programma di affiliazione per capire meglio le opportunità di guadagno e i requisiti per partecipare.

Spero che queste informazioni siano utili per i programmi di affiliazione in Italia! Buona fortuna nell’avviare la tua attività di affiliazione.