Non usa mezzi termini Putin. “Il comportamento irresponsabile di alcuni Paesi” provoca le spinte inflazionistiche che pesano in particolare sugli Stati più poveri, mentre “le sanzioni illegittime” imposte dall’Occidente “calpestano tutte le norme del libero commercio”. Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento in videoconferenza al Business Forum alla vigilia dell’apertura del vertice dei Brics a Johannesburg.