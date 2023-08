Imprese funebri: tutti i servizi da conoscere

Quando una persona cara scompare al momento del dolore si aggiunge la necessità di dargli il giusto saluto, organizzando il funerale. Un lavoro che viene svolto dalle imprese funebri che si occupano, appunto, di rispettare le volontà del defunto e della famiglia per dargli un ultimo addio. I servizi per imprese funebri sono numerosi ed è bene conoscerli per potersi orientare al meglio nella scelta.

Imprese funebri: i servizi da conoscere

Quali sono i servizi che vengono offerti dalle imprese funebri? Parliamo di un’agenzia che si occupa di supportare la famiglia del defunto e i suoi cari, aiutandoli a organizzare il funerale e fornendo tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere questo compito meno difficile e doloroso.

L’impresa funebre dunque interviene già subito dopo che la persona cara viene a mancare, garantendo un servizio di trasferimento della salma verso l’obitorio nel caso il decesso si sia verificato in casa. In caso di decesso presso l’ospedale il corpo sarà invece trasferito nella camera mortuaria e l’agenzia funebre interverrà in seguito. I servizi che vengono offerti in questo caso includono la preparazione del corpo del defunto ossia il lavaggio, seguito dalla vestizione e da possibile interventi di tanatoestetica.

Il compito più gravoso per i famigliari riguarda senza dubbio l’organizzazione del funerale. In questo caso gli addetti delle imprese funebri sono preziosi per guidare la famiglia nella scelta della bara e nell’allestire la camera ardente dove si recheranno le persone per salutare per l’ultima volta il defunto.

Il ruolo dell’impresa funebre è essenziale per organizzare il trasporto del defunto presso il luogo delle esequie e in seguito presso il cimitero. Sono inoltre disponibili dei servizi per chi ha delle necessità particolari di trasporto, ad esempio per chi deve trasportare la salma verso un’altra provincia, nazione oppure regione.

Nel corso del funerale inoltre il personale dell’impresa funebre resta a disposizione dei famigliari costantemente, favorendo lo svolgimento corretto delle esequie e assicurandosi che si renda omaggio nel modo migliore alla persona defunta. Ma non finisce qui, perché i servizi delle imprese funebri riguardano anche un altro aspetto fondamentale: la sepoltura. In questo caso infatti le esigenze possono essere diverse e molto specifiche. Per esempio per quanto riguarda i monumenti funerari e la produzione delle lapidi, oltre a numerosi elementi per impreziosire la sepoltura.

Oggi inoltre si può optare per diverse soluzioni alternative per quanto riguarda la sepoltura, ad esempio la cremazione. In questo caso le imprese funebri sono impeccabili e sanno fornire un servizio eccellente, realizzando la cremazione e gestendo le ceneri in modo rispettoso e completo, seguendo quelle che sono le preferenze della famiglia.

Fra i servizi che vengono offerti dalle imprese funebri c’è anche il disbrigo delle numerose pratiche amministrative legate al funerale. Le migliori agenzie funebri infatti garantiscono un servizio completo, sollevando la famiglia dal peso di una serie lunga di documenti di carattere burocratico che potrebbero risultare molto pesanti in un momento di dolore.

Servizi imprese funebri: a chi rivolgersi

Barbiero, servizi e trasporti funebri è una fra le migliori imprese funebri, presente sul mercato dal 1980 per offrire il meglio ai propri clienti. Il team è in grado di offrire il massimo supporto ai famigliari del defunto, dando un sostegno concreto con grande umanità e sensibilità. Nel momento di lutto infatti è importantissimo scegliere l’impresa funebre adatta, affidandosi a dei professionisti del settore.

Con riservatezza e grande garbo infatti il team di Barbiero, servizi e trasporti funebri svolge le pratiche che riguardano il funerale, alleggerendo la famiglia nel momento del dolore e organizzando un perfetto addio alla persona scomparsa che possa rendergli davvero omaggio.