Spilimbergo. Gilberto Trambaiollo punto da un calabrone: morto per shock anafilattico

“Mi ha punto qualcosa, ma adesso mi passa”. Così nella sua ultima telefonata al figlio che lavora a Udine e abita nello stesso stabile di Gilberto Trambaiollo. Poco dopo la telefonata si è accasciato sul divano. Per entrare in casa, i vigili del fuoco hanno usato un’autoscala calandosi dalla finestra della soffitta rimasta aperta. Quando i sanitari hanno raggiunto il salotto, l’uomo di 75 anni era già morto. I Carabinieri hanno escluso responsabilità di terzi.

Gilberto Trambaiollo, ex assessore di 75 anni, è morto per shock anafilattico a seguito della puntura di un calabrone. La tragedia è avvenuta a Spilimbergo (Pordenone) . L’uomo, dopo essere stato punto dall’insetto mentre era nel salotto della propria abitazione, ha accusato un malessere e ha telefonato al figlio ma non c’è stato nulla da fare.