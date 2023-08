A Marsala (Sicilia) il V° Evento della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale

Marsala – Sabato 21 ottobre 2023 si terrà il V° convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, dal tema “La nobiltà tra passato, presente e futuro” nella Sala delle Conferenze Complesso Monumentale di San Pietro, a Marsala in Sicilia. Durante l’evento sarà concessa la Delegazione di Palermo alla Nobildonna Valentina Costanza contessa di Loritello della Accademia Dinastica Universitaria della Nob. Famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) e la Delegazione della Provincia di Reggio Calabria a Don Rosario Logiacco conte di Saepinum e Membro d’Onore dell’Accademia, oltre alla consegna Ufficiale del Capitolino Omaggiato a Gneus Julius Agricola Legati Augusti pro preatore princeps ac Britaniae alle cinque città siciliane che hanno dato il loro alto patrocinio e alla regione Sicilia. Gli stessi appena menzionati saranno presenti istituzionalmente, contestualmente saranno rilasciati i titoli di Equitem et Dominam dell’Ordine dinastico della Famiglia Agricola (S.M.O.S.S.A.N.).

L’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale continua a valorizzare, custodire e trasmettere il patrimonio storico, religioso, culturale e genealogico aggiornato dell’aristocrazia, la quale è riuscita ad unire nobili, notabili e aristocratici di tutta Europa, dalla nobiltà antica a quella moderna. Il Principe Christian Agricola , duca di Capua delle Terre di Lavoro, conte di Udine e Risano, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Rettore dell’Accademia, ect. Dice ; “Il senso del parlare di nobiltà passato presente e futuro sta anche nell’aprire questi contesti, che vogliono seriamente valorizzare il patrimonio culturale, storico e genealogico di cui siamo in possesso, al dialogo con le istituzioni civili, militari e religiose, molti nobili tendono a dividersi tra chi non fa affatto cenno al suo titolo, chi lo sfrutta per ottenere favori facendone mercimonio e chi invece ci lavora e opera per scopi benefici”. L’evento vedrà la partecipazione di un Sindaco del Molise , dove ha sede Regionale l’Accademia, cinque sindaci e amministratori Siciliani e di una rappresentanza della Regione Sicilia.

Durante il convegno si parlerà ampiamente della figura di tre Dinastie: i Borbone, i Savoia, i Nemagna/Paleologo/Ducas Angelo Comneno. L’Accademia promuoverà come di prassi un’associazione di volontariato sul territorio siciliano. La data scelta per il convegno è la giornata della memoria del Plebiscito delle province siciliane (21 ottobre 1860) che durante la dittatura garibaldina sancì la fusione della Sicilia al costituendo Regno d’Italia raccontato anche da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel favoloso e celebratissimo romanzo il Gattopardo.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Jana Cardinale. I saluti Istituzionali del Sindaco di Marsala; Rappresentante della Regione Sicilia. Saranno trattati negli specifici argomenti da illustri relatori e, precisamente, da: S.A.R. il Principe Christian Agricola il conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, senatore accademico dell’Aduomssan e curatore del Libro d’Oro delle famiglie nobili e notabili con annesso armoriale storico che interverrà sul tema: “la Nobiltà siciliana e la Famiglia Reale Borbone”, omaggiando ospiti ed invitati con un quaderno dell’archivio storico Corder Morosini 1878. S.A.R.I. Maurizio Onofrio di Stefano delegato della Regione Sicilia A.D.U.O.M.S.S.A.N. tema: “ i Nemagna Paleologo Ducas Angelo Comeno una Dinastia Imperiale”. Professore Tommaso Romano Presidente Accademia di Sicilia tema: il Regno di Umberto II il referendum contestato, legittimità dei titoli cavallereschi e nobiliari concessi dal Sovrano non Abdicatario. Dottor Natale Musarra già consulente scientifico del centro nazionale Studi Garibaldini, tema: Nobiltà Marsalese dell’800 da Patrioti ad Imprenditori..

Si ringrazia la presenza e l’importante collaborazione della Accademia di Sicilia che ha deciso di contribuire al V° evento organizzato dalla Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e dalla Accademia Dinastica Universitaria della Nob. Famiglia Agricola Delegazione Regione Sicilia e con il contributo della delegazione Prov. Di Trapani rappresentata dal Nobile Cav. Avv. Camillo Carpinteri. Si ringrazia la futura delegata della provincia di Palermo la contessa Valentina Costanza di Loritello prima donna a capo della nostra istituzione dopo la Presidente S.A.R. Emiliana Rainelli nata baronessa di Sant’Angelo Altissimo.

Si ringrazia la presenza delle delegazioni di Napoli, Macerata, Fermo, Foggia, Toscana, Roma-Lazio e Perugia per la loro presenza Ufficiale e tutto il Senato Accademico. Si ringraziano tutti i rappresentanti delle famiglie Nobili e Notabili che già hanno aderito ufficialmente prima dell’uscita ufficiale di questo comunicato e tutti coloro che parteciperanno. Non per ultimi di importanza si ringrazia l’Accademia di Studi Araldici di Tarano e la Federazione Italiana dei Combattenti Alleati F.I.D.C.A. Co. Rino Logiacco