Nettuno. Enzo Vetrano ucciso con una picconata alla testa: fermati due uomini dell’Est

Enzo Vetrano, 77 anni, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, è stato ucciso con una picconata alla testa. Enzo è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi, a Nettuno (Roma). Alcuni vicini, sentite le urla dell’anziano poco prima del tragico epilogo, hanno chiamato il 112. Per il delitto sono state fermate due persone.

I Carabinieri vagliano la posizione di due uomini dell’Est. Sarebbero stati gli ultimi ad incontrare la vittima prima della morte. Secondo alcuni vicini, i due da tempo perseguitavano e taglieggiavano la vittima, con continue richieste di denaro. In passato Enzo Vetrano li aveva denunciati.

La Procura di Velletri, che coordina le indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, sta seguendo diverse ipotesi sul movente, tra cui quella della rapina e dell’estorsione. Dai primi accertamenti è emerso che la Enzo Vetrano avrebbe aperto la porta di casa ai suoi assassini. Non risultano segni di effrazione. Alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito l’uomo discutere con alcune persone prima del delitto. Vetrano non aveva precedenti penali. Sono al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la fuga degli assassini.

Il cadavere è stato ritrovato steso a terra sanguinante e con una profonda ferita alla testa. In una traversa di via dei Laghi, nella zona “Casello 45”, i Carabinieri hanno ritrovato la parte in ferro di un piccone, che secondo il medico legale potrebbe essere compatibile con il corpo contundente che ha fracassato il cranio dell’imprenditore in pensione. Il settantenne lascia la moglie e un figlio.