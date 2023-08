Matteo Renzi fa scattare l’operazione Centro: obiettivo rosicchiare pezzi a Forza Italia e Pd

Il Pd sempre più appiattito e gemello dei grillini favorisce chi cerca spazi al centro. Con la scomparsa di Silvio Berlusconi, anche Forza Italia è scalabile. Così sono in atto le grandi manovre di Matteo Renzi. Il nativo di Rignano ha fatto scattare “l’operazione Centro”. Ad anticiparlo il Corriere della sera secondo l’ex premier, dopo la separazione da Carlo Calenda, lavora per mettere insieme le forze riformiste meno vicine alla destra di governo e alla sinistra, in gruppi parlamentari con il nome Il Centro.

L’obiettivo del senatore toscano è di “rosicchiare un pezzetto a Forza Italia e al fronte riformista del Pd”. “Con Berlusconi era Forza Italia, con Tajani è ‘Forse Italia’, indeciso a tutto” sono le frasi di Renzi che ricalcano il titolo di oggi del giornale che dirige, il Riformista, che è proprio “Forse Italia”, con grande foto di Tajani. Matteo Renzi è certo che è solo questione di tempo: l’ondata emotiva che tiene gli elettori di FI ancora attaccati al partito fondato da Silvio Berlusconi è destinata a finire presto, e l’ex premier proverà ad intercettare questo elettorato.