Che cos’è il franchising: franchisor e franchisee

Il franchising è un diffuso modello di business in cui una società concede ad altre attività il diritto di utilizzare il suo marchio, il suo know-how e il suo sistema operativo in cambio di un pagamento e del rispetto di specifiche direttive.

Entrare nel mondo dell’affiliazione commerciale può essere complesso e, proprio per questo motivo, Franchising Strategy offre consulenza e supporto specializzati a tutti coloro che desiderano approcciarsi al franchising in maniera sicura ed informata.

Come funziona il franchising

Il franchising è un accordo mediante il quale un’azienda, in cambio di un pagamento periodico chiamato canone, consente a una persona o a una società di utilizzare il proprio marchio e la propria insegna per commercializzare prodotti o servizi.

Tale accordo rappresenta una forma di collaborazione tra l’azienda, chiamata franchisor o affiliante, che dispone di una formula commerciale consolidata, e la persona o la società, chiamata franchisee o affiliato, che decide di adottare questa formula.

Il franchisor mette a disposizione del franchisee il proprio logo, i prodotti o i servizi, il metodo operativo per gestire l’attività e l’assistenza tecnica, che può riguardare aspetti come la formazione del personale, la gestione delle forniture o l’utilizzo di attrezzature specifiche.

L’accordo di franchising prevede spesso l’obbligo da parte del franchisee di rispettare determinati standard di qualità, servizio e operatività, al fine di mantenere l’uniformità e l’immagine del marchio. Questa standardizzazione permette al franchisor di preservare l’identità e la reputazione del brand su tutti i punti vendita affiliati.

Franchisor e franchisee: qual è il loro ruolo?

Il franchisor, ovvero l’azienda che detiene il marchio e il know-how del sistema, ha un ruolo centrale nel franchising. È colui che ha sviluppato l’idea imprenditoriale e ha deciso di diffonderla attraverso la collaborazione con altri imprenditori.

Il franchisee, d’altro canto, è l’imprenditore affiliato a una catena in franchising. Attraverso un accordo con il franchisor, mette a disposizione le proprie risorse economiche e competenze per condurre un’attività imprenditoriale all’interno del sistema aziendale franchisor.

È essenziale che il franchisee si impegni a rispettare gli obblighi contrattuali stabiliti, come l’uso esclusivo del marchio del franchisor. Solo rispettando la norma che disciplina il franchising è possibile beneficiare dell’accesso a un brand riconosciuto e di un sistema operativo solido, riducendo il rischio di avviare un’attività da zero.

L’affiliazione commerciale conviene sia al franchisor che al franchisee:

il franchisor ha la possibilità di espandere rapidamente la propria attività tramite imprenditori locali che investono nel marchio e seguono il sistema consolidato;

la propria attività tramite imprenditori locali che investono nel marchio e seguono il sistema consolidato; il franchisee ha l’opportunità di diventare imprenditore con un rischio calcolato, beneficiando del supporto del marchio e dell’esperienza di un’attività di successo.

Inoltre, il franchisee ha l’autonomia di gestire la propria attività, imparando nuovi mestieri e ampliando le proprie competenze nel corso della collaborazione.

Quali tipologie di franchising esistono

La scelta del modello di franchising dipende dal settore di interesse del franchisee, dalle sue competenze e dalle risorse disponibili. Tra le principali tipologie si trovano il franchise:

di distribuzione : questa tipologia riguarda la vendita di prodotti attraverso negozi o punti vendita affiliati ed è comune nell’ambito dell’abbigliamento, delle calzature, dei supermercati e di altri beni di consumo;

: questa tipologia riguarda la vendita di prodotti attraverso negozi o punti vendita affiliati ed è comune nell’ambito dell’abbigliamento, delle calzature, dei supermercati e di altri beni di consumo; di servizi : questa categoria si concentra sull’erogazione di servizi ai clienti e comprende settori come i saloni di bellezza, le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari, le palestre e molti altri;

: questa categoria si concentra sull’erogazione di servizi ai clienti e comprende settori come i saloni di bellezza, le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari, le palestre e molti altri; industriale: in questo caso, l’accordo di franchising riguarda la fabbricazione di beni e, di solito, la loro commercializzazione.

