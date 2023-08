La Nato “gela” gli ucraini: Kiev potrebbe aderire con cessione di territori alla Russia

Gli occidentali sono “insofferenti”. La guerra in Ucraina è diventata un “peso” da sostenere e c’è chi spinge per l’accordo con Putin. Il capo di gabinetto del segretario generale Nato, Stefan Jenssen, ha suggerito che all’Ucraina potrebbe essere concessa l’adesione all’Alleanza in cambio della cessione di parte del suo territorio alla Federazione Russa. Secondo Jenssen, questo potrebbe condurre alla fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il quotidiano norvegese VG. “Penso che la soluzione potrebbe essere che l’Ucraina ceda il suo territorio e ottenga in cambio l’adesione alla Nato” ha affermato Jenssen, “non sto dicendo che questo debba essere il caso. Ma potrebbe essere una soluzione possibile”.

Per gli ucraini la presa di posizione della Nato è “dura da digerire”. Ma senza i soldi degli occidentali la guerra sarebbe persa in un lampo…”Scambiare un territorio per un ombrello della Nato? È ridicolo”. Lo scrive in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando le parole del capo di Stato Maggiore della Nato, Stefan Jenssen, secondo cui all’Ucraina potrebbe essere concessa l’adesione all’Alleanza in cambio della cessione di parte del suo territorio alla Russia. “Ciò significa scegliere deliberatamente la sconfitta della democrazia” aggiunge Podolyak, “incoraggiare un criminale globale, preservare il regime russo, distruggere il diritto internazionale e trasmettere la guerra ad altre generazioni”.