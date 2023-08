Notte a colori shopping & street fest lunedì 14 agosto 2023 a Castellaneta

Castellaneta. La prossima notte del 14 agosto 2023 per la città di Castellaneta sarà una Notte a Colori, la nuova festa dello shopping e dell’arte di strada organizzata dall’assessorati alla Cultura e Commercio del Comune di Castellaneta, con la direzione artistica della Ciso Eventi.

La shopping e street fest è una festa delle attività commerciali e produttive della città di Castellaneta che, dalle ore 18:30 fino alle 2:00 del mattino seguente, offrirà grandi occasioni d’acquisto e affari unici, con prezzi scontatissimi in tutti i negozi e stand allestiti per l’occasione.

La Notte a Colori è una delle serate evento di “Coloriamo Castellaneta & Marina“, cartellone estivo del Comune di Castellaneta: si svolgerà nella centralissima via Roma e nelle strade e piazze limitrofe, con animazione di artisti di strada, street band e tanto altro: uno degli ospiti della serata è il violinista Francesco Greco.

Via Roma sarà illuminata a festa, come se fosse la festa patronale, con coloratissime luminarie della premiata ditta leccese Illuminal’Art da Strudà-Vernole ma stavolta sarà la festa dei numerosi turisti e visitatori della città di Castellaneta che, per una sera, saranno accolti nelle coloratissime vie del centro di Castellaneta con stand gastronomici e mercatino dell’antiquariato.