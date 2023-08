Rino Logiacco sarà presente alla III° biennale di Pescara

Pescara . – Voglio condividere con voi, con gli amici e conoscenti e soprattutto a chi ci segue su queste pagine che divulgano cultura e notizie, questo interessante evento culturale. Sono stato selezionato tra gli artisti che esporranno le loro opere dal 14 al 20 Ottobre presso l’AURUM alla III° Biennale di Pescara .. una Grande ed attesissima Mostra di Pittori, Scultori, Poeti e Fotografi .. La manifestazione è curata dall’artista, pittrice, scultrice e musicista Dott.sa Roberta Papponetti .. Organizzatrice dell’evento e Presidente del Cenacolo degli Artisti di Pescara, organizza il tutto con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’Assessorato alla cultura, rappresentato dalla Dott.sa Maria Rita Carota, inaugurerà la mostra il critico d’arte, la Dott.sa Maria Luciani, che fa parte dello staff del Grande Atlante dell’Arte della De Agostini .. Sono passato dallo scrivere emozioni e pensieri filosofici sin dal 2010, lanciando nell’etere i miei pensieri filosofici e le mie emozioni su Facebook social molto in auge, negli anni ho conservato diversi scritti fino a pubblicare qualche componimento, firmando le mie opere con lo pseudonimo “ The Jacket “. Un LoGiacco all’inglese diceva il Professore Francesco Scattarreggia, fino ad arrivare nel 2022 alla pubblicazione di “Emozioni” con la Dragorosso Editore, una raccolta poetica di liriche e pensieri che il sottoscritto ha raccolto tra le tante che ancora ha in stand-bay. Socio fondatore e Presidente Onorario di Wikipoesia ( wikipoesia.it/wiki/Rosario_Logiacco ) credo fortemente nelle emozioni che ognuno di noi vive nel percorso della sua vita ed è mia intenzione partecipare dove il bello e l’arte in tutti i suoi colori e le mille sfumature è di casa, e come Console della Repubblica dei Poeti condivido l’amore per la poesie e le emozioni che esprime .. Co. Rino Logiacco #cultura #italia #art #poesia #notizie #picture #sculpture #photography #poesie #poetry