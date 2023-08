Daniela Spalletta prosegue il tour estivo in Canada

Dopo il tour siciliano, Daniela Spalletta prosegue la tournée estiva con 9 concerti in Canada, dal 5 al 13 agosto 2023.

Il tour canadese è patrocinato dagli IIC di Montreal e Toronto e promosso dal chitarrista e compositore Michael Occhipinti, con un programma di musiche originali di Spalletta, Occhipinti e Di Bella. Il Settetto dei concerti sarà completato dal celebre clarinettista americano Don Byron, con Roberto Occhipinti (contrabbasso), Kevin Turcotte (tromba), Mark Kelso (batteria), Giuseppe Di Bella (voce).

LE DATE

10/08 – Concert at IIC Toronto

11/08 – Concert at Italian Festival Mississauga

12/08 – House Concert – Toronto

13/08 – Concert at The Jazz Rex – Toronto

La tournée estiva partita il 26 luglio 2023 da Piazza Armerina in Sicilia con Sikania, insieme a Giovanni Mazzarino, Alberto Fidone, Peppe Tringali, Fabio Tiralongo, è proseguita con l’importante nuova collaborazione con il pianista, compositore, Grammy Award winner Ruslan Sirota. Il progetto “Sirota e Spalletta Quartet”, li ha visti impegnati dal 29 luglio al 1° agosto, affiancati da una strepitosa ritmica, Gilad Abro al contrabbasso e Aviv Cohen alla batteria, per un tour siciliano di 4 date, con un programma che mescolava musiche e arrangiamenti di Sirota e Spalletta.

Biografia

Cantante, compositrice, arrangiatrice, autrice, nata in Sicilia, Daniela Spalletta viene annoverata fra le principali voci femminili italiane, secondo i Jazzit Awards promossi dalla rivista JAZZIT. Durante gli anni della sua formazione musicale, ha studiato prima canto lirico, approfondendo in particolare il repertorio barocco e protoromantico, e poi la musica jazz. Vanta collaborazioni con importanti musicisti del panorama italiano ed europeo (fra cui Urban Fabula, Seamus Blake, Giovanni Mazzarino, Gegè Telesforo, Enrico Intra, Fabrizio Bosso, Max Ionata, etc.) Ha all’attivo tre album da leader (“D/Birth” – Alfa Music 2015, “Sikania” – Jazzy Records 2017, “Per Aspera ad Astra” – Trp Music 2021) e numerosi featurings (fra questi, l’ultimo disco di Gegè Telesforo “Il Mondo in testa” – Jando Music 2020). Molti i premi internazionali vinti: fra questi, il Premio Claudio Abbado, Premio Nazionale delle Arti, Lucca Jazz Donna 2014, Multiculturita Europe Contest, AIR – Artisti in Residenza, etc. Nel 2019 si classifica al secondo posto del prestigioso “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”, esibendosi al NJPAC (Newark, NJ), dinanzi a una giuria composta da Christian McBride, Dee Dee Bridgwater, Jane Monet Monifa Brown e Matt Pierson. Molti i festival in cui si è esibita in tutto il mondo, fra i quali il NJPAC, Rendez Vous de l’Erdre, IIC in Nice, Jazz al Piccolo, Umbria Jazz, Django World Music Festival etc. Affianca, all’attività artistica, quella di docente di Canto Jazz in diversi Conservatori italiani.