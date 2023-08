San Roberto. Partono i Centri estivi “green” per ragazzi, con il coordinamento di Save Your Globe

Al via i Centri estivi “green” per ragazzi a San Roberto (RC), giunti alla terza edizione con il coordinamento dell’associazione Save Your Globe. Dal 9 agosto al 3 settembre numerose saranno le iniziative che si svolgeranno al centro del borgo montano presso il parco comunale di Via delle Mimose e il Centro di Aggregazione di via Roma e per la prima volta anche nella frazione Melìa in piazza San Gaetano e presso la biblioteca parrocchiale “Concettina Putortì”.

Grazie a una convenzione tra il comune di San Roberto e il comune di Scilla, all’interno dei quali ricade la frazione di Melìa, con il supporto della parrocchia di San Gaetano i ragazzi di Melìa di Scilla e di Melìa di San Roberto potranno usufruire del Centro estivo e del servizio navetta comunale da e per San Roberto al fine di poter vivere tutte le attività educative, laboratoriali, culturali, ludico-ricreative previste dal ricco programma.

“Il calendario delle attività estive prevede anche quest’anno iniziative che rendano i giovani consapevoli dei valori ambientali, delle risorse naturali, della biodiversità, degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030, senza tralasciare il valore della lettura, del gioco, della socialità, della musica e della musica popolare, delle risorse e delle tradizioni dell’Aspromonte” afferma Rosario Previtera, presidente di “Save Your Globe”.

Viva soddisfazione per il sindaco Antonino Micari: ”Nell’ambito del più ampio programma di “San Roberto, borgo della domenica green” intrapreso nel 2021 anche quest’anno offriamo ai ragazzi di San Roberto, ai giovani di Melìa di Scilla e di Lucìa di Laganadi, la possibilità di vivere esperienze formative e ludico-ricreative di alto livello, grazie a professionisti , ad associazioni del territorio, al Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un ringraziamento particolare va alla commissaria prefettizia di Scilla la d.ssa Maria Grazia Surace e a padre Pasquale Triulcio della Parrocchia di San Gaetano di Melìa per la collaborazione con l’intento meritevole di consentire l’integrazione territoriale ed evitare la marginalizzazione delle frazioni montane. Il Centro estivo per ragazzi cofinanziato dal Dipartimento per le politiche per la Famiglia della Presidenza del consiglio dei Ministri, continua ad essere un importante strumento di crescita culturale per la cittadinanza del futuro in tutti i piccoli comuni montani italiani”.