Genova. Incidente in A12 morto il manager Gian Franco Baldinotti

In un tragico incidente stradale ha perso la vita Gian Franco Baldinotti. L’ingegnere meccanico è morto in un sinistro stradale lungo l’autostrada A12, tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi, in direzione Livorno. Gian Franco Baldinotti stava procedendo sulla linea di mezzeria. Non stava andando veloce, anche perché il traffico era ancora pesantemente condizionato da un altro incidente avvenuto pochi chilometri più avanti, prima del casello di Recco.

Attorno alle 15 di lunedì la sua moto ha urtato un’auto che stava viaggiando sulla corsia di sorpasso. Gian Franco Baldinotti, residente a Segrate (Milano) è caduto ed è finito sotto al pullman che procedeva su quella di marcia. Inutile l’intervento dei soccorritori.

Il manager aveva lavorato in diverse compagnie, e non solo nel campo assicurativo. Oltre a Vittoria, era stato direttore marketing in Seat S.p.A. e responsabile service & content marketing in Virgilio.