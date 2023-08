In Umbria in vendita 643 alloggi di edilizia residenziale pubblica

“L’ATER, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria, ha avviato il programma di vendita di 643 alloggi di edilizia residenziale sociale di sua proprietà, di cui 433 in provincia di Perugia e 210 in quella di Terni, su precisa strategia concordata con la Giunta regionale. Un programma che offre un’opportunità considerevole a specifici assegnatari i cui appartamenti si trovano in condizioni giuridico tecniche particolari e che aspirano a diventare proprietari della prima casa. Sono previste infatti anche nell’interesse dell’ATER condizioni economiche vantaggiose. Avrà una ricaduta positiva anche per i nuclei familiari in situazione di disagio che sono in attesa di un’abitazione, in quanto tutti i proventi verranno reinvestiti per la riqualificazione, rigenerazione e l’incremento degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica da mettere a disposizione di chi ne ha diritto”.

L’assessore regionale alle Politiche della casa, Enrico Melasecche, evidenzia l’importanza del piano di vendita, formulato da ATER che consegue più obiettivi contemporaneamente. All’inizio del mese è cominciato l’invio delle comunicazioni che raggiungeranno tutti gli assegnatari degli alloggi che l’ATER intende alienare; nella lettera sono indicate fra l’altro le motivazioni alla base della vendita, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento ed è allegata la domanda di acquisto da presentare, nel caso di adesione alla proposta, entro sessanta giorni dall’arrivo della lettera stessa.

“Al fine di agevolare l’assegnatario che vuole acquistare l’alloggio in cui abita da molti anni e che è in regola con i pagamenti dei canoni di locazione – sottolinea l’assessore – è riconosciuta una riduzione del prezzo del 30% dell’abitazione rispetto al valore di mercato. Inoltre, qualora tutti gli assegnatari degli alloggi di un medesimo fabbricato effettuino l’acquisto, potranno beneficiare di una ulteriore riduzione del 10% del prezzo di alienazione. In considerazione poi delle ulteriori criticità che potrebbero derivare alle famiglie dall’andamento dei tassi sui contratti dei mutui, per venire loro incontro è prevista anche una rateizzazione dell’importo”.

Il pagamento, si spiega nella lettera, può essere effettuato “in unica soluzione al momento della stipula dell’atto pubblico di compravendita” oppure “dilazionato, prevendendo un anticipo del 25% da corrispondere al momento della stipula dell’atto pubblico, e una rateizzazione della restante parte fino ad un massimo di 15 anni in accordo ai criteri stabiliti da ATER”.

Gli alloggi in vendita hanno una superficie ricompresa nella fascia fra 45 e 95 metri quadrati e sono ubicati nella maggior parte nei Comuni ad alta densità abitativa. In particolare, sono 169 a Terni, 140 a Perugia, 73 a Città di Castello, 56 a Foligno, 26 a Norcia, 14 a Spoleto, 11 a Gubbio ed altrettanti a Bastia Umbra, 9 a Umbertide, 8 a Giano dell’Umbria, a Narni e a Orvieto.