Spedizione assicurata: quando occorre e come funziona? Tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

All’interno del variegato e peculiare quadro contemporaneo, la tecnologia esercita un ruolo di grandissimo spicco nella riduzione delle distanze tra le persone, a prescindere dalla loro posizione. La rivoluzione digitale ha delle caratteristiche straordinarie che, mai come oggi, permettono di accorciare il divario geografico fin quasi ad azzerarlo sul fronte virtuale e rendendolo meno difficoltoso da affrontare per quanto concerne l’interazione diretta tra persone o aziende. Il mondo delle spedizioni, infatti, viene giornalmente implementato dalle realtà esperte di settore, in modo da permettere agli individui di poter ricevere e spedire oggetti anche da parti diverse del mondo.

Tra le cause scatenanti di un così peculiare sviluppo, oltre alla globalizzazione spicca, sicuramente l’avvento di un fenomeno di massa come quello degli e-commerce. Sugli store online, infatti, oggi si riversano milioni di prodotti che possono essere ordinati e spediti in un battito di ciglia, soddisfacendo le sempre più peculiari e consapevoli esigenze dei consumatori in maniera rapida ed efficiente. La nascita e lo sviluppo degli e-commerce ha profondamente cambiato il modo in cui le persone effettuano i loro acquisti. Oltre alle aziende, però, sono sempre di più anche i privati che si uniscono alla tendenza delle spedizioni, indirizzando migliaia di pacchi verso territori lontani, in modo che arrivino nelle mani dei destinatari in sicurezza e in tempi sempre più corti.

Molti pacchi, tra l’altro, contengono oggetti di grande valore non soltanto affettivo, ma anche economico. Tenendo conto della sicurezza del trasporto come aspetto fondamentale per la scelta di una ditta di spedizioni, allora appare chiaro che sia fondamentale rivolgersi sempre a dei professionisti del settore, soprattutto quando il percorso da compiere è lungo e si intende spedire oggetti di valore. È in questo frangente che alcune ditte permettono di spedire un pacco assicurato.

Quando si parla di spedizione assicurata, dunque, si fa riferimento ad una soluzione espressamente progettata per aggiungere una protezione aggiuntiva del pacco durante il tragitto. La spedizione assicurata garantisce al mittente una copertura finanziaria in caso di danni o perdite, a delle condizioni. Scopriamo nelle prossime righe quando è necessario assicurare un pacco e come funziona l’eventuale rimborso attraverso delle regole generali.

Quando e perché la spedizione assicurata occorre?

Come già precedentemente accennato, la spedizione assicurata è utile in una moltitudine di contesti. Al di là di pacchi contenenti oggetti dal grande valore economico o sentimentale, è bene sincerarsi che la spedizione venga protetta in circostanze disparate. Quando si spediscono oggetti fragili o delicati, magari in vetro o porcellana, sarebbe auspicabile assicurare il pacco.

La stessa cosa si può dire quando si è in procinto di effettuare una spedizione internazionale. La complessità di questi percorsi potrebbe aumentare la possibilità che il pacco venga smarrito o danneggiato. L’assicurazione potrebbe proteggervi attivamente da tali evenienze. Anche per pacchi voluminosi è consigliabile assicurare la spedizione, così come – ricollegandoci al discorso del valore dell’oggetto – quando si spediscono oggetti difficilmente sostituibili se non unici.

Come funziona il rimborso in caso di danno o smarrimento?

Le pratiche di rimborso per danni o smarrimento in caso di sottoscrizione di spedizione assicurata possono cambiare in funzione di diverse dinamiche: dal tipo di servizio di spedizione alle condizioni specifiche dell’assicurazione. A parte questo, le situazioni cambiano in funzione della condotta assunta nei confronti dell’avvenimento. Occorrerà, infatti, essere tempestivi e avere con sé tutta la documentazione necessaria.

Dopo aver accolto la segnalazione, la ditta procederà con la valutazione del sinistro e procederà con un rimborso per il valore dell’articolo danneggiato o smarrito o a seconda della copertura concordata nel contratto stipulato per la spedizione.