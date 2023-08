Zichichi a “La Verità”: il clima dipende dal Sole, dannoso legare inquinamento e clima

Una delle menti italiane più illuminate il Professore Antonino Zichichi, 93 anni, noto fisico di fama internazionale, ha rilasciato un’intervista a “La Verità” dove “denuncia” che l’eco ansia “viene creata apposta per orientare le scelte delle persone”. Secondo il fisico “è bene tenere a mente la differenza tra inquinamento e cambiamento climatico”. “Chi inquina deve essere punito – afferma – non perché produce cambiamenti climatici, ma perché commette un delitto contro la buona salute di tutti gli abitanti della Terra”.

Secondo Antonino Zichichi è l’attività solare il principale fattore di influenza sul clima, riducendo l’impatto dell’attività antropica. “Sulla base delle mie conoscenze è l’andamento del clima è legato all’attività del Sole”. Zichichi smentisce l’affermazione spesso citata secondo cui il 99% della scienza concorda sul fatto che l’attività umana stia danneggiando il pianeta. “La scienza – spiega il fisico – non ha l’equazione del clima, dunque non può dire quale sia l’incidenza del comportamento antropico sul clima, ma ha però la certezza che bisogna combattere l’inquinamento planetario. Le attività che producono inquinamento debbono essere combattute con rigore; non legandole alle variazioni climatiche, in quanto questo legame è estremamente complesso. Chi inquina deve essere punito non perché produce cambiamenti climatici, ma perché commette un delitto contro la buona salute di tutti gli abitanti della Terra. L’aspetto più rilevante dell’impatto dell’uomo sull’ambiente è l’inquinamento dei mari, delle falde acquifere, dell’aria stessa con le polveri sottili o altri elementi, ma non è quello che si sta dicendo adesso sull’emissione di gas climalteranti. Sono due cose diverse. Anzi dirò che legare il tema dell’inquinamento al cambiare del clima è dannoso: ritarda la soluzione del vero problema, che è l’inquinamento”.

Il professore ribadisce il concetto. “Come ho scritto più volte attribuire però alle attività umane il surriscaldamento globale è senza fondamento scientifico. Non c’è la matematica che permetta di fare un’affermazione del genere”.