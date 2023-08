Fare una disinfestazione – quando e a chi rivolgersi

Sono tante le motivazioni per le quali fare una disinfestazione diventa una necessità, ma anche una cosa positiva soprattutto perché, nel momento in cui ci troviamo con un agente infestante nel nostro ufficio o attività commerciale, oppure nella nostra casa, di sicuro non possiamo aspettare, ma dobbiamo intervenire.

Infatti, proprio per un discorso di igiene sanitaria e di sicurezza per le persone che ci sono in quegli ambienti o anche per esempio per gli animali domestici, non si può prescindere dalla richiesta di una ottima disinfestazione professionale, altrimenti non riuscirà mai a risolvere il problema alla radice.

Chiaramente non è una cosa così facile rimuovere gli agenti infestanti, ma soprattutto non è una cosa che si può fare in autonomia, se non si è esperti del settore, perché altrimenti il rischio è che il problema non verrà risolto, nel senso che poi gli agenti infestanti torneranno ad attaccare senza smettere mai.

Anche perché se parliamo di insetti dobbiamo considerare che spesso nascondono le uova in modo che non possano essere trovate da tutti, ma possano essere eliminati solo da disinfestatori professionali.

Il servizio di disinfestazione quindi dovrà occuparsi di scoprire le origini dell’infestazione, eliminando l’agente infestante, e con lui tutte le tracce che ha lasciato, in modo da ripulirlo in maniera completa lo spazio contaminato.

Parliamo quindi di un servizio che si contraddistingue per essere completo a 360°. Questa è una cosa positiva anche perché sono molte le persone che raccontano di essere state vittima di un’infestazione, subendo in un certo senso un trauma.

Questa è una cosa che succede in particolar modo quando ci si trova ad avere a che fare con topi e Ratti, che sono animali un po’ più aggressivi rispetto agli insetti e che ci possono spaventare sia a livello istintivo che razionale. Anche perché non dimentichiamo che sono anche portatori di malattie mortali.

Quindi parliamo di animali che non solo sono aggressivi e mordono, ma lasciano le loro tracce, contaminando gli alimenti: però in questi casi per risolvere il problema, più che a una disinfestazione, si dovrà ricorrere a una derattizzazione

Quando è il caso di contattare un servizio di disinfestazione

Come già accennavamo all’inizio In questi casi la cosa peggiore da fare è procrastinare, perché nel momento in cui ci accorgiamo delle prime tracce di infezione, dovremo agire in maniera risolutiva e tempestiva chiamando gli esperti, i quali sanno che ogni agente infestante ha delle caratteristiche diverse

Ma il fatto che non si renda visibile è sempre un cattivo segno perché questo vuol dire che quasi sicuramente è presente da molto più tempo di quello che immaginiamo dentro il luogo di pertinenza.

Per esempio per quanto riguarda il topo possiamo anche averlo percepito individuando rosicchiamenti in giro perché parliamo di un animale, che per sua tendenza di solito va ad erodere tutti i materiali che si mettono sul suo cammino.

Tutto questo andrà a creare dei grandi danni dal punto di vista economico, nel caso dei Ratti anche strutturali, nel senso che addirittura le abitazioni possono essere a rischio di crolli e incendi.