Festa San Rocco Melicucco, 7-16 Agosto 2023: il programma dei festeggiamenti

Come ogni anno, a Melicucco (RC), si celebrano i festeggiamenti in onore di San Rocco, il cui inizio, in data 7 agosto, vedrà la discesa della bicentenaria effige del santo taumaturgo, commissionata dalla famiglia Romano e magistralmente scolpita dal maestro Morani di Polistena. Per tutta la durata della novena, che sarà caratterizzata da messe giornaliere con diverse tematiche, la statua sarà esposta in chiesa alla venerazione dei numerosi fedeli e devoti del santo. In data 16 Agosto, sarà poi celebrata la santa messa in piazza primo Maggio, alla quale seguirà la solenne processione della statua, accompagnata dai portatori, dai fedeli e da oltre duecento pellegrini a piedi nudi, ornati dalla caratteristica mantellina nera bordata oro, la conchiglia sul petto, la borraccia al fianco e la fascia orlata in testa, che porteranno una fiaccola accesa per tutta la processione, allietata dalla pluripremiata banda cittadina, da canti popolari e preghiere dei fedeli e si concluderà presso la chiesa dell’Immacolata, dove la statua sarà esposta fino alla mezzanotte alla venerazione dei fedeli.

I festeggiamenti civili inizieranno in data 12 agosto con l’accensione delle luminarie, che darà il via al decimo mega-raduno dei giganti, i quali balleranno al suono di piatti e tamburi per la gioia di grandi e piccini. Nelle serate successive si alterneranno spettacoli di musica leggera, folk ed etnica che si concluderanno in data 16 agosto con il concerto in piazza del noto artista Alfa e i meravigliosi fuochi di artificio che congederanno la folla, dando appuntamento al prossimo anno. La festa di San Rocco sarà organizzata dal Comitato Feste, in stretta collaborazione con la Parrocchia, autorità civili e militari.