Noleggio a lungo termine di veicoli commerciali: a chi conviene e quali sono i vantaggi?

Il noleggio a lungo termine è un servizio sempre più diffuso, e non solo nel nostro Paese, per via dei suoi chiari vantaggi. Permette infatti di noleggiare una vettura pagando un canone fisso ogni mese, sapendo dunque quanto si spenderà, senza sorprese. Inoltre, i contratti di long term rent di norma includono diversi extra, come l’assicurazione RCA, l’immatricolazione del veicolo, la tutela legale, l’esonero parziale da responsabilità di furto, incendio e danni, e molto altro ancora. Ebbene, questi benefici vengono estesi anche ai veicoli commerciali, come nel caso dei VAN e dei furgoni. Vediamo di approfondire i vantaggi e le caratteristiche di questo specifico segmento.

Cos’è il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali

Il noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali non differisce dalla classica modalità NLT. Come anticipato poco sopra, grazie a questa formula è possibile noleggiare un veicolo firmando un contratto di locazione. In cambio della disponibilità della vettura, per un numero preciso di mesi e per un tetto massimo di chilometri percorribili all’anno, si verserà un canone fisso mensile. Al termine del contratto, poi, l’auto verrà restituita alla società di NLT, con la possibilità, presso alcuni noleggiatori, di poter scegliere se riscattare o acquistare il veicolo. Per quel che riguarda la dotazione di veicoli commerciali, è possibile usufruire del noleggio lungo termine furgoni e van, e optare per veicoli come la Renault Kangoo, la Opel Combo Cargo, la Fiat Ducato, la Ford Transit e molte altre opzioni.

Il contratto in questione include spesso diversi servizi aggiuntivi come l’assistenza stradale, la gestione dei sinistri, la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici. Servizi che andremo ad approfondire fra poco, visto che rappresentano il cuore dei vantaggi del noleggio a lungo termine di veicoli commerciali.

A chi conviene approfittare di questa opportunità?

Si tratta di una soluzione che può convenire a tantissime aziende e liberi professionisti; in particolare, le piccole e medie imprese possono così disporre di una flotta di veicoli moderna ed efficiente senza dover spendere cifre enormi per l’acquisto, usufruendo inoltre di una gestione centralizzata ed efficiente del parco veicoli. Con il noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali si può infatti godere di un servizio di consulenza dedicata per scegliere la flotta più adatta alle proprie esigenze e usufruire di importanti vantaggi fiscali in termini di deducibilità di imposte dirette sulle spese del noleggio (sia sulla quota noleggio che su quella dei servizi) e di detraibilità dell’IVA. In definitiva, il NLT garantisce una perfetta ottimizzazione dei consumi di mobilità e la certezza di ottenere nuove vetture alla scadenza del contratto, così da avere il proprio parco auto costantemente rinnovato, efficiente e con le alimentazioni più convenienti per il proprio business.

Fra le altre cose, è sempre importante far caso ai servizi aggiuntivi, che aumentano ulteriormente il valore del servizio. Si parla ad esempio degli allestimenti speciali per chi si occupa di delivery o per chi lavora nel campo dell’edilizia, oppure per il trasporto delle bevande.

I vantaggi e i servizi compresi nel contratto

Il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali comporta una serie di vantaggi importanti, come la possibilità di evitare la spesa per l’acquisto, e la certezza di sapere sempre quanto si spenderà ogni mese. Inoltre, il contratto di norma copre diversi costi e include vari extra, come l’assicurazione RCA, la gestione delle multe, la manutenzione straordinaria e ordinaria e il soccorso stradale. In certi casi si trovano altre opportunità come l’assistenza dedicata, il diritto di prelazione e la tutela legale.