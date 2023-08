Derattizzazione condomini – obbligatoria o no?

Nello specifico la derattizzazione dei condomini è quel servizio che si occupa di eliminare roditori e cioè Ratto e topi da ogni tipo di edificio residenziale compreso appunto il condominio.

Questo è uno di quei servizi richiesti soprattutto chiaramente da amministratore di condominio nonché proprietario di abitazioni privacy che si sono accorti a un certo punto di avere un vero problema per quanto riguarda le infestazioni dei roditori nel proprio edificio.

Infatti è chiaro che la presenza di roditori nei condomini può causare molti problemi tra i quali spiccano quelli igienici nonché malattie che si trasmettono agli esseri umani.

Ma soprattutto i roditori possono danneggiare la proprietà perché forse non tutti sanno che purtroppo essi hanno il potere di riuscire a danneggiare pesantemente un cavo elettrico, oltre che pareti e tubi

Quindi come possiamo immaginare tutto questo si tradurrà nello specifico in un grave danno economico per le persone che gestiscono quelle realtà, e che saranno costrette a chiamare professionisti per far riparare queste cose: spesso si parla di lavori che si contraddistinguono proprio per essere molto costosi, oltre che importanti.

Da non trascurare meno l’aspetto della salute visto che parliamo di animali che possono trasmettere malattie specifiche quali peste, salmonella, nonché leptospirosi che come sappiamo sono assolutamente pericolose per la salute degli esseri umani.

Da non trascurare nemmeno l’aspetto igienico, oltre che quello mentale perché nel primo caso il problema è legato al fatto che possono esserci peli, urine e feci dei roditori che causeranno cattivo odore in quell’ambiente.

Questa non è una cosa positiva nemmeno per la credibilità e l’immagine di quel condominio di chi ci vive all’interno perché nessuno vorrebbe fare brutte figure ospitando parenti, amici o clienti, nel caso di studi professionali, in un condominio pieno di topi.

Da non trascurare nemmeno l’aspetto mentale perché ci sono persone che hanno assolutamente la fobia di questi animali perché basta loro vederli solo una volta per avere attacchi isterici o di panico: quindi è tutta una questione da risolvere in maniera molto efficace e veloce.

Come saranno di aiuto nel concreto le aziende di derattizzazione

Un’azienda di derattizzazione, nel momento in cui viene contattata per un discorso di professionalità, avrà bisogno di fare un sopralluogo proprio perché vuole fare un lavoro che sia il più preciso e profondo possibile: ed ecco perché farà un monitoraggio preciso attraverso gli esperti i quali saranno poi utilizzare strumenti e tecniche specifiche.

Però prima di iniziare il lavoro c’è bisogno di fare un preventivo al cliente il quale vedrà all’interno di questo documento i costi e anche le tempistiche perché sono gli aspetti molto importanti in quanto c’è un budget da non sforare, ma anche dai tempi da rispettare.

A quel punto l’azienda di derattizzazione potrà iniziare a lavorare, anche perché avrà sicuramente individuato le fonti di infestazioni e quindi potrà cominciare a utilizzare tutta una serie di tecniche specifiche per eliminare topi e ratti come trappole, ma anche tante altre cose.

Inoltre si impegnerà in un’opera di prevenzione, molto importante, per evitare che il problema si ripresenti in maniera addirittura più grave.