Cagliari. Borse di studio per studenti meritevoli: domande entro il 25 agosto 2023

Un Bando pubblico per l’individuazione dei beneficiari, la premialità allargata anche a chi ha riportato la votazione pari a 9, un contact center per informazioni e chiarimenti oltre al supporto operativo dello Sportello Giovani. Sono queste le principali novità introdotto per l’Anno Scolastico 2022/2023 per le Borse di Studio riservata e studentesse e studenti meritevoli – edizione 2023. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 12 del 25 agosto 2023.

Sulla base delle richieste pervenute al Comune di Cagliari sarà compilata una graduatoria dei beneficiari e successivamente verranno calendarizzate le date della cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di merito a Palazzo Bacaredda. Il premio per studenti e studentesse meritevoli, introdotto per la prima volta nel 2022 dal neo Assessore alla Pubblica Istruzione Marina Adamo per valorizzare gli eccellenti risultati ottenuti alla conclusione della Scuola Secondaria di primo grado, viene quest’anno istituzionalizzato con l’introduzione di alcune importanti novità e con il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Pubblica Istruzione.

“Con questa iniziativa – sottolinea l’Assessore alla Pubblica istruzione e politiche giovanili Marina Adamo – vogliamo premiare i ragazzi e le ragazze che impegnandosi al massimo nello studio hanno conseguito la licenza media col massimo dei voti, ma soprattutto desideriamo salvaguardare con azioni concrete il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica. Per il futuro della nostra città il miglior investimento che possiamo fare è quello sul capitale umano. Sono quindi previsti riconoscimenti di natura economica e non per tutti gli studenti in possesso dei requisiti indicati dal Bando”.

Nel dettaglio, le novità introdotte per l’Anno Scolastico 2022/2023 sono:

Bando per l’individuazione dei beneficiari dietro presentazione di apposita domanda e documentazione prevista;

premialità, sotto forma di attestato di merito non solo per chi ha conseguito la votazione di 10 e 10 e lode sopra la soglia I.S.E.E. Stabilita, ma anche per chi ha riportato la votazione pari a 9;

contact centre telefonico per informazioni e chiarimenti presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e

supporto operativo per la compilazione e invio della domanda presso lo Sportello Giovani.

Per le informazioni è possibile rivolgersi a:

Contact centre: Assessorato alla Pubblica Istruzione, operativi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti contatti:

Maria Eleonora Sano – [email protected] – 0706776443

Daniela Imperiu – [email protected] – 0706776444

Supporto operativo: Servizio Giovani, con sede alla MEM – Via Goffredo Mameli, 164, aperto al pubblico martedì e giovedì 10-13 e 15–18; mercoledì e venerdì 10–13

[email protected]

[email protected]

Il link al Bando: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/avviso_bando_di_premialita_per_merito_scolastico_20222023?contentId=DOC153564