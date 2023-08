Ron e Mr. Rain i prossimi ospiti di Livigno Mountain Vibes

Dopo il successo registrato lo scorso 15 luglio con il concerto dei Boomdabash che si è tenuto davanti a circa 1800 persone, Livigno si appresta ad ospitare i live di Ron e Mr. Rain. Livigno Mountain Vibes, la rassegna di appuntamenti musicali dell’estate 2023, dopo l’ottima partenza con il primo live, è pronta ad ospitare altri due grandi artisti della musica italiana.

Martedì 15 agosto 2023, giorno di Ferragosto, è il turno di Ron che si esibirà in concerto alle ore 20.30. Il terzo ospite che chiuderà la rassegna musicale sarà invece Mr. Rain che sarà atteso in concerto per sabato 23 settembre 2023 alle ore 20.30.

Entrambi i concerti saranno gratuiti e si svolgeranno in Plaza del Comun. I live saranno preceduti, a partire dalle 18.30, dal Dj Set a cura di Snowland.

Luca Moretti, Presidente e Amm.Delegato di APT Livigno spiega: “Livigno Mountain Vibes è un festival che celebra la musica, l’arte e la cultura inserendoli nel contesto alpino che contraddistingue la nostra località. Per quest’anno sono previsti tre concerti di artisti italiani che andranno ad arricchire l’offerta turistica, portando maggior prestigio al ricco programma di eventi estivi della località e mantenendo il dinamismo che da sempre ci distingue.”

La location è in Piazza del Comune in centro a Livigno, area raggiungibile esclusivamente a piedi dai numerosi parcheggi gratuiti (Parcheggio Mottolino) o a pagamento presenti sulla località.

Il centro è inoltre raggiungibile grazie ad un servizio di trasporto urbano gratuito che copre tutte le aree dalle 7.00 alle 20.30. A questo link sono consultabili le linee urbane con gli orari: https://www.livigno.eu/trasporti-pubblici

Sul territorio sono presenti 105 strutture alberghiere e più di 1500 appartamenti, verifica qui le disponibilità: https://booking.livigno.eu/

About Livigno:

Scoprire luoghi incontaminati con panorami mozzafiato avventurandosi in escursioni sorprendenti, assaporare le specialità locali, respirare a pieni polmoni l’aria pulita mentre ci si immerge in una shopping session: tutto questo è Livigno, un paradiso montano a 1816 metri d’altezza, protetto dalle Alpi italiane e una delle mete turistiche italiane più apprezzate e rinomate a livello internazionale, nonché una delle sedi delle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Il Piccolo Tibet, con le sue molteplici anime, è il luogo ideale per famiglie con bambini, coppie, sportivi e gruppi di amici che qui possono trovare il perfetto mix tra relax, divertimento, buona cucina, sport e natura.