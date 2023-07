Gas per condizionatori – capire quando manca

Forse non tutti sanno che difficilmente il gas per condizionatori, quello refrigerante, si esaurisce visto che non si tratta di un elemento che si consuma proporzionalmente a quanto utilizziamo il nostro climatizzatore.

Anche se comunque serve, e anzi è fondamentale, per permettere all’impianto di riscaldare o rinfrescare quello specifico ambiente.

In alcune circostanze però ci sarà bisogno di chiamare un’azienda che si occupa di fare la ricarica del gas proprio per andare a rimpinguare.

E tutto questo potrebbe essere in contraddizione con quello che abbiamo detto finora: per questo faremo ora chiarezza.

In pratica ribadiamo il fatto che il gas non viene consumato ma il condizionatore può avere delle perdite in alcuni casi per vari motivi primo tra tutti il fatto che probabilmente non è stato installato nel migliore dei modi: ed ecco perché ci sono dei raccordi dei quali il gas fuoriesce.

Il gas potrebbe essere R32. Però sarebbe bene verificare questo aspetto prima di acquistare l’impianto, visto che in questo caso parliamo di una delle tipologie di gas migliori per la sua bassa capacità di inquinamento.

Ma non è detto che sia questo perché in altri casi troviamo il gas r410a. Fermo restando che ancora esistono in circolazione dei gas che non sono più utilizzati da qualche anno e altri ancora che non si possono più usare, perché sono vietati proprio per via di questioni che hanno a che fare con l‘aspetto ambientale e ecologico.

Questo vuol dire che in teoria ci potrebbero essere delle famiglie che ancora hanno in casa dei climatizzatori che usano gas vietati. Ma di sicuro in questo momento non vengono prodotti climatizzatori che li utilizzano.

In questo senso comunque può essere molto utile chiedere a un tecnico una manutenzione ordinaria del dispositivo in modo da consentirgli di fare questa verifica cioè controllare che effettivamente il gas sia ancora presente, e che non sia calato di livello, in modo da essere sicuri che non ci sia nessuna perdita.

A chi rivolgersi per ricaricare il gas e il condizionatore

In questi casi bisogna rivolgersi a un’azienda autorizzata al cui interno ci sono esperti professionisti proprio nell’effettuare questo tipo di ricarica dentro il condizionatore.

Queste attività le troviamo segnate dentro un registro apposito: all’interno di esse troviamo tecnici che si sono formati e hanno superato degli esami che hanno consentito loro di avere il patentino apposito.

Teniamo presente infatti che i tecnici che si occupano di fare la ricarica del gas refrigerante non lo fanno solo a domicilio perché in realtà potrebbero anche lavorare per ditte specializzate che utilizzano gruppi frigo.

In ogni caso la cosa importante da ricordare, e da consigliare anche alle persone vicine, è quella di evitare di Installare il condizionatore in modalità fai da te visto che è una cosa che ormai è vietata per legge

Tutto questo è molto importante anche per non rischiare appunto di avere le fuoriuscite del gas il quale può essere inquinante e di conseguenza va maneggiato con cura.

Sarà molto importante per questo motivo chiamare il tecnico che arriverà a domicilio per installare il condizionatore o casomai per vedere se c’è una perdita oppure no.