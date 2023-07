Farmacie online: aumentano le richieste per i kit di emergenza

Gli acquisti nelle farmacie online sono in forte crescita, complici la semplicità con la quale si possono scorrere, in pochi clic, vetrine virtuali davvero complete e il vantaggio di poterlo fare direttamente da casa con una connessione a internet. Non solo, molto spesso vi sono anche scontistiche davvero interessanti che possono portare a una spiccata convenienza.

Tra i prodotti più ricercati, oltre a farmaci da banco e cosmetici, vi sono anche kit di pronto soccorso che sono utili sia in casa che in viaggio, nei quali si ci sono cerotti, bende, garze, disinfettanti e persino presidi più complessi come lo sfigmomanometro.

Per trovare la soluzione di proprio interesse è opportuno affidarsi a e-pharmacy ben fornite come, per esempio, Farmapic che propone kit di emergenza online pensati per rispondere a qualsiasi esigenza.

I prodotti che non possono mancare in un kit di emergenza

I cerotti di varie misure e forme sono immancabili, così come gli antisettici per pulire e disinfettare le ferite prima dell’applicazione. Non mancano nemmeno garze e bende per lesioni più estese, da fermare con gli appositi adesivi. Un kit di pronto soccorso in casa può quindi essere indispensabile per piccoli incidenti domestici, ma anche fuori per una caduta dalla bici in cortile o durante un’escursione in montagna.

Se la lesione non è il problema che si verifica, ma piuttosto vi è una contusione, il dolore può essere lenito grazie al cosiddetto ghiaccio istantaneo: naturalmente non si tratta di vero e proprio ghiaccio, ma di una combinazione di nitrato d’ammonio e acqua che può lenire dal dolore provocato da stiramenti muscolari, distorsioni, punture d’insetto, scottature e persino da apporre sulla fronte in caso di febbre. Un dispositivo versatile, dunque, utile in molteplici situazioni diverse.

A volte, nelle cassette di pronto soccorso sono anche presenti guanti monouso e mascherine, così da impedire a chi esegua la medicazione di toccare magari ferite aperte con le mani non igienizzate, oltre ovviamente a forbici atte a tagliare le bende della misura giusta.

Dallo sfigmomanometro alla maschera di rianimazione

Se i dispositivi già citati sono immancabili, non è raro che si possano aggiungere nel kit anche lacci emostatici, che possono bloccare un sanguinamento importante in caso di emergenza, avendo cura di stringerlo a monte della ferita. Oppure delle siringhe, opportunamente incartate in maniera singola e con aghi da applicare al momento. Queste ultime diventano imprescindibili qualora si debba somministrare una medicazione per patologie specifiche anche quando ci si trovi fuori casa.

Lo sfigmomanometro misura la pressione sanguigna e può supportare nella valutazione di un malore, magari in attesa del medico, per capire se questa è troppo bassa o troppo alta. Di solito, nei kit si trovano quelli con fonendoscopio, che però prevedono una conoscenza mirata del dispositivo, ma si possono tranquillamente sostituire con quelli digitali, più facili da interpretare grazie al display chiaro da leggere.

In un kit di pronto soccorso può essere inserito anche un termometro, indispensabile al fine di valutare una temperatura corporea (magari digitale anche questo, con risultato entro pochi secondi). Molto più impegnativi e soprattutto rivolti ai professionisti sono dispositivi quali la coperta termica o la maschera di rianimazione, che comunque non risultano complicati da utilizzare anche dall’utente che si prepari bene per l’uso.

La coperta termica consta di due lati: quello argentato protegge dal freddo, ad esempio per incidenti in montagna o per ipotermia dovuta a svariate situazioni; quello dorato invece può aiutare in caso di colpi di calore o ustione, aiutando a disperdere quello in eccesso. La maschera di rianimazione, spesso denominata anche ambu, infine, consente di insufflare aria in vie aeree perfettamente pervie in soggetti che smettano di respirare spontaneamente.