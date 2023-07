Trasporto e assistenza per non deambulanti

Un servizio di trasporto e assistenza non deambulanti è un servizio molto importante per la collettività che viene incontro a quelle persone che potrebbero avere una qualche forma di disabilità temporanea o definitiva, o potremmo fare riferimento a quelle persone anziane che purtroppo hanno problemi di deambulazione.

In genere questo servizio viene anche definito come servizio di trasporto sanitario e viene messo a disposizione dalle società di autoambulanze, o anche cooperative, Onlus che hanno degli automezzi con tutte le attrezzature che servono all’interno per un’assistenza medica di primo livello, e hanno soprattutto un personale sanitario che si occuperà di prendersi cura della persona che ci sta all’interno.

La differenza tra un servizio di un’ambulanza privata e il servizio di un’ambulanza pubblica è che intanto la pagano direttamente i cittadini mentre la seconda è messa a disposizione da Servizio Sanitario Nazionale che naturalmente viene finanziato indirettamente con le nostre tasse, anche se noi i non ce ne rendiamo conto visto che è gratis.

Ma poi le altre differenze riguardano i servizi, perché un’ambulanza pubblica si occuperà direttamente di emergenze e quindi si occuperà di soccorrere quelle persone che magari stanno in casa o da qualsiasi altro posto e stanno male o hanno avuto un incidente e provvederà ad accompagnarle al Pronto Soccorso più vicino per essere curate dal personale sanitario.

Mentre le ambulanze private a parte il servizio di cui parliamo in questo articolo che riguardano il trasporto e l’assistenza di persone che hanno difficoltà di deambulazione, per esempio si occupano di soccorrere con le persone che si trovano all’interno di un evento sportivo o di un concerto possono stare male per vari motivi come per esempio per l’alcol o per il caldo.

Quello che hanno in comune il servizio delle ambulanze private è che comunque all’interno degli automezzi come dicevamo all’inizio praticamente ci sono le stesse strumentazioni e il personale sanitario che comunque troveremo in un’ambulanza pubblica, e da questo punto di vista chiunque può stare tranquillo.

Se riusciamo a prenotare con anticipo un servizio di trasporto e assistenza per persone con difficoltà di deambulazione potremmo trovare delle ottime offerte.

Sarebbe bene organizzarsi con anticipo ove dovessimo avere bisogno per noi stessi o per una persona a noi vicina di questo servizio di trasporto sanitario in modo da poter trovare dopo una ricerca attenta una qualche offerta molto conveniente per quanto riguarda le tariffe.

Chiaramente poi ogni società di autoambulanza ha le sue di tariffe che sono tariffe chilometriche ed è difficile dare un range se non delle cifre indicative come ad esempio dagli 80 centesimi e 1 euro a Km, ai quali bisogna aggiungere poi altri costi fissi qui che loro ci comunicheranno.

Quando noi andiamo nel loro sito internet qualche informazione da questo punto di vista la troviamo di sicuro e se le stesse non dovessero essere chiare, non ci costa nulla mandare loro una email oppure telefonare direttamente, così per avere alla fine le idee molto più chiare rispetto a prima.