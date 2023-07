Magliano Sabina Art In Festival: la sezione Musica con i concerti di Roberto Gatto e Giovanni Caccamo

MAGLIANO SABINA ART IN FESTIVAL

III Edizione

TORNA LA RASSEGNA ARTISTICA ESTIVA

DI QUALITÀ E DI EMOZIONI

PER LA SEZIONE MUSICA:

ROBERTO GATTO e il ‘PERFECTRIO’

E

GIOVANNI CACCAMO IN ‘PAROLA TOUR ACOUSTIC’

Le date:

Giovedì 27 luglio ore 21.15: ROBERTO GATTO (drums) con ALFONSO SANTIMONE (piano, fender rhodes) e PIERPAOLO RANIERI (electric bass) in “PERFECTRIO”

Domenica 30 luglio ore 21.15: GIOVANNI CACCAMO con “PAROLA TOUR ACOUSTIC”

MAGLIANO SABINA – La rassegna artistica estiva ‘Magliano Sabina Art In Festival’ che si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 nel Giardino dell’EcOstello vedrà sul palco grandi artisti per quattro serate di spettacolo fra Teatro, Musica e Stand up Comedy.

Due delle quattro serate saranno dedicate alla sezione Musica in cui saranno protagonisti Roberto Gatto e il suo Perfectrio e il cantautore Giovanni Caccamo in “Parola Tour Acoustic”.

Il Festival è organizzato dalla Associazione Pro loco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’EcOstello che è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata Sabina e grazie anche al contributo del Consiglio Regionale del Lazio che contribuisce alla realizzazione dell’evento. Inoltre l’organizzazione ringrazia per il loro supporto anche in questa edizione la Farmacia Poiana e AcquaSì di Lorenzoni che sarà presente all’EcOstello con i suoi erogatori di acqua potabile messi a disposizione del pubblico presente.

Apre, dunque, il Magliano Sabina Art In Festival giovedì 27 luglio 2023, il Jazz di Roberto Gatto e il suo Perfectrio formato da Alfonso Santimone (piano, fender rhodes) e Pierpaolo Ranieri (electric bass). Oltre ad una ricerca timbrica raffinata e a una tecnica esecutiva perfetta, i gruppi a suo nome sono caratterizzati dal calore tipico della cultura Mediterranea; questo rende senza dubbio Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. E’ sicuramente il più rinomato batterista Italiano all’estero e vanta importanti partnerships con artisti del mondo del jazz e non solo.

Domenica 30 luglio invece al Magliano Sabina Art In Festival ci sarà il concerto di Giovanni Caccamo “Parola Tour Acoustic”. Il cantautore scoperto da Franco Battiato, più volte protagonista al Festival di Sanremo, nella categoria big, nel 2016 e nel 2018. Vincitore nella categoria Nuove proposte, premio della critica Mia Martini, premio sala stampa Lucio Dalla, premio E. Luzzati nel 2015. Ha collaborato con Willem Dafoe, Andrea Bocelli, Patti Smith , Patty Pravo, Michele Placido e tanti altri artisti italiani e internazionali. Dal 2023 è direttore artistico del palinsesto culturale della Fondazione Arnaldo Pomodoro. Il 12 Maggio 2023 pubblica il Manifesto del cambiamento, edito Treccani, con la straordinaria prefazione di Papa Francesco, un volume in cui sessanta giovani disegnano un futuro in evoluzione.

Il paese di Magliano Sabina in provincia di Rieti è situato in un punto strategico poiché facilmente raggiungibile sia dalla Capitale, sia dalle province di Viterbo e di Terni.

Per informazioni: tel. 3343206401 / www.ostellomaglianosabina.it

I biglietti d’ingresso agli spettacoli: Intero Euro 10 / Ridotto Under 30 Euro 8 / Abbonamento per i quattro spettacoli Euro 30.

Si possono acquistare i biglietti prenotando alla mail info.prolocoma[email protected] oppure recandosi direttamente presso la biglietteria all’EcOstello (orario di apertura: ore 20, ovvero un’ora prima dell’inizio degli spettacoli) o con prevendita on line tramite vivaticket ( https://www.vivaticket.com/it/programming/magliano-sabina-art-in-festival/2741 ).