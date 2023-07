Magliano Sabina Art In Festival inizia con la musica di Roberto Gatto e il Perfectrio

MAGLIANO SABINA ART IN FESTIVAL

III EDIZIONE

AI NASTRI DI PARTENZA

La kermesse artistica a Magliano Sabina prenderà il via giovedì 27 luglio,

al Giardino dell’EcOstello

con la musica jazz di Roberto Gatto e il suo Perfectrio

MAGLIANO SABINA – Prenderà il via giovedì 27 luglio la terza edizione del Magliano Sabina Art In Festival, l’attesa kermesse artistica con grandi nomi dello spettacolo che animeranno l’estate maglianese. Gli eventi si svolgeranno nel Giardino dell’EcOstello in Via Mariano Falconi, nel centro del paese. Il Festival, diretto da Francesco Verdinelli, è organizzato dalla Associazione Pro loco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’EcOstello che è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata Sabina e grazie anche al contributo del Consiglio Regionale del Lazio.

L’assessore al Turismo Claudia Cingolani e gli organizzatori comunicano però una variazione nel programma: lo spettacolo di Stand up comedy “Limbo” di Francesco De Carlo, previsto per venerdì 28 luglio è stato posticipato, a causa di un impedimento personale dell’artista, a venerdì 15 settembre presso il Teatro Manlio (Via Roma n°6). Il 28 luglio si svolgerà comunque una serata musicale con un Happy Hour e Dj Set con ingresso gratuito.

Di seguito il programma definitivo: per la sezione Musica, giovedì 27 luglio ore 21.15, il Jazz di Roberto Gatto (drums) con Alfonso Santimone (piano, fender rhodes) e Pierpaolo Ranieri (electric bass) in “Perfectrio”; venerdì 28 luglio serata musicale “Pinecone” alle ore 19.30 Happy Hour (cocktail bar) e alle 22.30 Dj Set con ingresso gratuito; per la sezione Teatro, sabato 29 luglio alle ore 21.15, sul palco l’attore Francesco Montanari con la partecipazione di Fausto Costantini in “Il Processo” tratto da “Apologia di Socrate ” e “Critone ” di Platone; per la sezione Musica, domenica 30 luglio alle ore 21.15, Giovanni Caccamo con “Parola Tour Acoustic”. Tutte e quattro le serate si svolgeranno nel Giardino dell’EcOstello.

Per la sezione Stand-up comedy, venerdì 15 settembre, Francesco De Carlo in “Limbo” che si svolgerà invece presso il Teatro Manlio di Magliano Sabina.

Inoltre, nell’ambito del Magliano Sabina Art In Festival, giovedì 27 luglio alle ore 18:00 sarà inaugurata una nuova personale di pittura di Alessandro Finocchiaro dal titolo Piume, curata da Chiara Palozza e che sarà fruibile gratuitamente fino al 31 agosto (orario 18:00 / 23:00). Accompagna la mostra un testo di Giorgio Agamben.

L’organizzazione ringrazia per il loro supporto, anche in questa edizione, la Farmacia Poiana e AcquaSì di Lorenzoni che sarà presente all’EcOstello con i suoi erogatori di acqua potabile messi a disposizione del pubblico presente.

Per informazioni: tel. 3343206401 / www.ostellomaglianosabina.it

I biglietti d’ingresso agli spettacoli: Intero Euro 10 / Ridotto Under 30 Euro 8 / Abbonamento per i quattro spettacoli Euro 30.

Si possono acquistare i biglietti prenotando alla mail info.prolocoma[email protected] oppure recandosi direttamente presso la biglietteria all’EcOstello (orario di apertura: ore 20, ovvero un’ora prima dell’inizio degli spettacoli) o con prevendita on line tramite vivaticket ( https://www.vivaticket.com/it/programming/magliano-sabina-art-in-festival/2741 ).

Il paese di Magliano Sabina in provincia di Rieti è situato in un punto strategico poiché facilmente raggiungibile sia dalla Capitale, sia dalle province di Viterbo e di Terni.

INFORMAZIONI:

MAGLIANO SABINA (RIETI) e L’EcOstello

Facile da raggiungere, sia in auto, sia in treno.

Come Arrivare in Auto:

Autostrada A1 uscita casello Magliano Sabina + 5 km (seguire indicazioni per il paese)

Via Flaminia (km 64) + 3 km (seguire bivio per il paese)

Come Arrivare in Treno:

Linea FR1 Fiumicino Aeroporto-Orte: Stazione Civita Castellana/Magliano (10 minuti in auto dall’Ostello).

L’OSTELLO è nel centro di Magliano Sabina, via Mariano Falconi 2 (piazzale Umberto I).

DISTANZE: Roma 70 km – Narni 20 km – Viterbo 40 km – Orvieto 60 km – Todi 70 km – Spoleto 70 km – Assisi 100 km – Perugia 110 km – Firenze 200 km.