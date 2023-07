Oltre 6 milioni per l’ammodernamento della rete stradale in Piemonte

Sono numerosi gli interventi sulla rete stradale piemontese per la cui realizzazione la Giunta regionale ha deliberato stanziamenti aggiuntivi dell’importo complessivo di 6 milioni e 300mila euro. L’intervento più significativo riguarda il ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel di Verolengo: 2,5 milioni di euro, ai quali si aggiunge un milione di euro stanziato dalla Città Metropolitana di Torino, che entro l’anno provvederà all’indizione della gara dall’importo complessivo di 16,5 milioni.

“Con queste risorse – hanno affermato il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi – si potranno proseguire le attività per l’appalto di un’opera molto attesa dal territorio ma il cui iter si era fermato in attesa del reperimento delle risorse necessarie per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali verificatosi in questi ultimi anni e per integrare le necessità emerse in fase progettuale. Un passo importante per arrivare all’approvazione del progetto esecutivo e successivamente affidare i lavori”.

Cirio e Gabusi hanno effettuato un sopralluogo su questo ponte, insieme ai consiglieri regionali Angelo Dago, Gianluca Gavazza e Carlo Riva Vercellotti, il vicepresidente della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino con il consigliere delegato alla Viabilità Massimo Camandona, i sindaci di Crescentino Vittorio Ferrero e di Verolengo Luigi Borasio.

Gli altri finanziamenti

In provincia di Torino sono previsti altri due finanziamenti rilevanti: 1.670.000 euro per integrare il costo del progetto di fattibilità della variante di Lombardore-Salassa, già finanziata con 31.828.000 euro quale “opera bandiera” del Fondo di sviluppo e coesione 2021-27 (l’impegno della Regione è fondamentale nel reperire le risorse mancanti per consentire la progettazione e l’appalto dell’opera entro il 31.12.2023); 892.730 euro per consentire alla Società Campi di Vinovo S.p.A di completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la viabilità dell’asse Rottalunga.

In provincia di Novara arriverà un milione di euro aggiuntivo per il tratto Novara-Nibbiola. “Si potrà così concludere – precisano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – il cantiere interrotto a Nibbiola e adeguare così alla classe IV la carreggiata stradale del tratto Novara-Nibbiola. Un intervento atteso da almeno 15 anni e che questa Giunta sta portando a compimento”. La Regione ha anche stanziato ulteriori 100.000 euro per fronteggiare l’incremento del costo degli espropri necessari per l’adeguamento della carreggiata tra Borgolavezzaro e Vespolate.