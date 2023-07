Tarsia è in radio il nuovo singolo “Estate”

È in rotazione radiofonica “Estate”, il nuovo singolo di Tarsia. “Estate” è il nuovo singolo di Tarsia dal mood latineggiante-ballabile ed è impreziosito dallo splendido assolo finale della tromba di Fabrizio Bosso. Il brano racconta l’estate tra i vicoli della città e la voglia di scappare in vacanza ed è caratterizzato da elementi di matrice soul_ jazz che fondono l’elettronica con suoni acustici, leggeri e accattivanti. La produzione è di Fernando Alba e Seby Burgio per Maqueta Records.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Estate è come un cocktail estivo, lo bevi quando hai voglia di freschezza, di spensieratezza e di andare incontro alle emozioni che solo la stagione più calda dell’anno può darti. In fase di produzione abbiamo pensato ad uno stile pop, con atmosfere mediterranee, in cui le chitarre ed altri strumenti acustici, si mescolando con i suoni elettronici, dando vita così un sound moderno, dalle sonorità estive. Il tutto è stato impreziosito dall’assolo di Fabrizio Bosso, che è riuscito a portare il brano in un’atmosfera elegante e raffinata.”

“Estate” apre il nuovo progetto discografico di Tarsia dopo l’album “Luna Park”. Il brano è distribuito da Artist First, edito da Maqueta Records e Musikeria. Ad accompagnare Tarsia nella registrazione c’è Egidio Marchitelli alla chitarra classica e Simone Polizzi alle drum-machine.

Il videoclip di “Estate” è stato girato nel comune di Marino (RM). L’artista ha scelto di girare le scene in un giorno di pioggia e qualche goccia ha regalato sullo sfondo l’arcobaleno.

La canzone è un inno all’arrivo dell’estate ed il video mette in scena proprio la voglia di estate, di viaggiare, di divertirsi, anche semplicemente ballando e suonando al tramonto in una piazzetta di una piccola città. Il video ha anche una nota romantica, la coppia che si incontra sulla panchina ha reso il video più poetico ed emozionante.

Biografia

Cantautrice, interprete e compositore, Tatiana Tarsia, in arte TARSIA, nasce a Policoro (MT), in Basilicata, da una storica famiglia di intarsiatori. Fin da piccola si dedica alla musica condividendo questa passione con il padre, che la accompagna nei primi passi della sua carriera e le trasmette l’amore per questo mestiere. Studia in Italia e all’estero canto, pianoforte ed arti sceniche e si esibisce in numerosi contest e festival in giro per il mondo.

Nel 2017 pubblica il suo primo singolo in carriera “Bolle di Sapone”, una produzione indipendente che dà vita ad una serie di collaborazioni e partecipazioni in studio e live, con diversi musicisti ed artisti famosi nel panorama musicale italiano ed europeo, aprendo fra gli altri, le date del tour “Pace” di Fabrizio Moro del 2017 e partecipando a vari Festival come il “Blues in Town” nel 2018, “Concerti per Matera” nel 2019 e collezionando una serie di vittorie di contest, fra i quali il “Premio Incanto” del 2018“ e “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” edizione 2020.

Il suo primo progetto discografico prende forma nel 2020, con l’uscita dei singoli e videoclip “Passi”, “Dove siamo stati bene” e “Boom” edite da Maqueta Records e prodotte da Fernando Alba.

Nel 2022 vince nella categoria Inediti lo “Je So Pazzo Music Festival” e frequenta il CET di Mogol. Nel 2023 esce l’Album Luna Park realizzato con la partecipazione di tanti musicisti fra i più apprezzati del filone Soul Jazz nazionale. Un crossover tra diversi generi musicali, che si mescola alle sonorità mediterranee.