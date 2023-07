Servizio recupero auto – dentro e fuori l’autostrada

Quando parliamo di servizio recupero auto ci riferiamo alla soluzione importante perché si trova in una situazione di emergenza legata al fatto che il veicolo non si può più spostare per più di un incidente o di un guasto qualsiasi che può essere meccanico ma anche no.

Parliamo di un servizio offerto da ditte specializzate di questo settore e può essere richiesto sia da aziende che privati i quali possono usufruire del fatto di poter avere un’assistenza rapida nel caso di necessità: ed ecco perché conviene capire bene come funziona nel dettaglio del servizio.

Nel caso in cui c’è bisogno di usufruire del servizio di recupero bisogna contattare la società specializzata dando le informazioni dettagliate sul problema riscontrato con la macchina con un altro veicolo, cercando di indicare bene la propria posizione.

Per fortuna molte aziende forniscono un numero di telefono legato alle emergenze e utilizzato per richiedere l’intervento del personale specializzato potendosi avvalere in alcuni casi di siti web o applicazioni mobili per effettuare le richieste.

Le aziende del momento in cui riceve la richiesta invierà sul luogo e mezzo di soccorso adeguato alle esigenze specifiche del veicolo e del cliente.

I veicoli in questione sono dotati di attrezzature specifiche per trasportare auto di diversi paesi e dimensioni nonché avessero rilevarli oltre a motocicli e veicoli commerciali.

Per fortuna all’interno lavora personale specializzato che può affrontare tutta una serie di situazioni avendo la formazione giusta e potendo garantire al cliente un intervento efficiente e rapido.

La prima cosa che farà infatti cercare di fare una diagnosi del problema cercando di risolverlo sul posto ed è una cosa che si può fare nel momento in cui c’è un guasto che si può riparare con una riparazione temporanea come per esempio quando bisogna semplicemente sostituire una gomma forata o rifornire il veicolo con carburanti nel caso di esaurimento.

Tuttavia nel caso in cui il problema non può essere risolto al momento il veicolo sarà trasportato in un’officina autorizzata oppure in un altro luogo indicato dal proprietario.

Costi e trasporto del veicolo

Quindi nel caso in cui il personale non riuscisse a riparare sul posto il veicolo, utilizza attrezzatura che serve per sollevarla e trasportarlo in sicurezza, tenendo presente che durante il trasporto l’auto sarà assicurata sul veicolo per evitare danni ulteriori.

A questo punto quindi il veicolo verrà portato in un’officina autorizzata dove saranno effettuate le riparazioni che servono oppure in un altro luogo indicato al proprietario.

Per quanto riguarda il costo del servizio di recupero può variare in base a diversi fattori tra cui il tipo di veicolo, la gravità del problema, la distanze percorse e le attrezzature che servono per il recupero.

Diciamo anche che alcune compagnie assicurative offrono copertura per questo servizio legata appunto al recupero auto il che potrà ridurre a eliminare il costo per il cliente.

Ma sarà consigliabile informarsi sulle condizioni del contratto assicurativo valutando la possibilità di includere il servizio di recupero auto nella propria polizza.

Quindi parliamo in definitiva di un Servizio efficiente e pratico che serve per gestire le situazione impreviste.