Bagheria ricorda Giovanni Bartolone con un premio alla memoria

La XV edizione del “Premio Socialità e Cultura” organizzato dal Circolo “Giacomo Giardina” di Bagheria (Palermo), sarà assegnata al pittore Giovanni Bartolone scomparso nel 1987. La cerimonia, nata sotto gli auspici del Comune, si svolgerà giorno 20 luglio presso la Sala Borremans di Palazzo Butera alle ore 17,30, nel corso della quale verranno premiati inoltre il professor Pietro Piraino Papoff (alla memoria), il professor Vincenzo Gennaro (per la scultura) il Maestro Mauro Visconti (per la Composizione musicale e la Direzione del Conservatorio), il dottor Giuseppe Fricano (per la Psicologia), il Maestro Salvatore Benanti (per la Pittura), la dottoressa Pia Amodeo (per la Poesia) e il dottor Marco Scalabrino (per la Poesia). Tanti gli interventi previsti (vedi locandina in allegato) dopo i saluti del Sindaco, Filippo Tripoli. Bagheria città di artisti –è superfluo finanche ricordarlo – non ha dimenticato uno dei suoi figli più talentuosi, con questo omaggio alla memoria di Giovanni Bartolone.