Come scegliere le capsule compatibili per caffè

Per chi possiede una macchina del caffè a capsule, prima o poi si pone un piccolo grande dilemma: passare alle capsule compatibili oppure continuare ad acquistare quelle originali?

Se molti “puristi” del caffè preferiscono rimanere fedeli al marchio della propria macchina, altrettanti consumatori abituali del caffè fatto in casa hanno voglia di sperimentare nuovi produttori per scoprire eventuali differenze.

A questa seconda categoria di amanti del caffè si apre un mercato delle capsule praticamente infinito, in cui a farla da padroni sono vecchie conferme e nuovi marchi che ogni giorno compaiono nei negozi tradizionali o sugli e-commerce.

Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere un articolo con alcuni consigli utili per scegliere le capsule compatibili.

Consiglio fondamentale: non sbagliare capsule

Non prenderla come una presa in giro: anche la persona più attenta del mondo può sbagliarsi e acquistare le capsule sbagliate, vale a dire quelle non compatibili con la propria macchinetta. Del resto, sul mercato ci sono molti modelli di macchine del caffè che richiedono specifiche capsule.

A prescindere dal tipi di marchio scelto, ciò che accomuna tutte le capsule compatibili è una scritta posta ben in vista sulle confezioni con specificato il tipo di compatibilità.

Se hai una classica macchina Espresso Point, quindi, dovrai cercare proprio quella scritta lì sulla confezione delle capsule in vendita. Lo stesso discorso è ovviamente valido per le altre macchine del caffè che di fatto hanno dato anche il nome al tipo di compatibilità: espressioni come “capsule compatibili Nespresso” e simili sono diventati dei gerghi utilizzati nel commercio del caffè in capsule.

Marchi affermati o nuovi produttori?

Se è la prima volta che sperimenti le capsule compatibili, il consiglio che ti diamo è quello di optare per le aziende affermate in questo mercato e che non potranno mai riservare cattive sorprese.

Da questo punto di vista le capsule Caffè Borbone rappresentano una garanzia di qualità, oltre che offrire un’ampia gamma di miscele e solubili per i tuoi momenti di relax.

Questa azienda 100% italiana negli ultimi anni ha registrato dei trend di crescita impressionanti, grazie anche a una presenza pubblicitaria massiccia sui grandi media tradizionali, come la televisione.

Il brand, insomma, è conosciuto e questo rappresenta un vantaggio per il consumatore, il quale può trovare il caffè marcato Borbone in migliaia di negozi tradizionali e online, con la possibilità di beccare sempre l’offerta imperdibile.

Sul mercato ci sono anche le piccole aziende locali che producono capsule compatibili, magari sfruttando la loro tradizione pluridecennale nel settore della torrefazione.

In questo caso il consiglio che ci sentiamo di dare è quello sì di acquistare queste capsule, ma in piccole quantità per testarne la qualità.

Ultimo consiglio: cercare sempre l’offerta migliore

Lo abbiamo già accennato: il mercato è talmente agguerrito che con un po’ di pazienza si trova sempre l’offerta conveniente per il marchio di capsule compatibili preferito.

Ormai sul web gli e-commerce di caffè in cialde e capsule sorgono come funghi, e anche i principali store online periodicamente lanciano delle offerte per tenersi stretti i propri clienti.

La convenienza tra un rivenditore e l’altro, nel caso degli acquisti online, si gioca soprattutto sui dettagli apparentemente insignificanti, come le spese di spedizione. Si può fare un acquisto all’apparenza conveniente, ma poi le spese di spedizioni escluse vanificano ogni possibile tipo di risparmio.