Partono a settembre per la prima volta in Sardegna i corsi per caldaisti per conseguire l’abilitazione

Dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese del territorio per garantire la formazione professionale. Il primo percorso di formazione per caldaisti nella regione Sardegna porta la firma dell’Agenzia formativa Gap srl di Confindustria Sardegna Meridionale in collaborazione con FLUORSID. L’approvazione del progetto da parte della Regione Sardegna consente di poter accedere finalmente anche nell’isola alla formazione per gli esami di abilitazione per questa specializzazione.

Il percorso viene realizzato in partnership con FLUORSID, la nota azienda con sede ad Assemini, leader mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici per l’industria dell’alluminio ed in molteplici altri settori, con una solida competenza in materia che assicura pertinenza tecnica e qualità dell’offerta formativa. Finalizzata al conseguimento del patentino per la conduzione dei generatori di vapore puntando a vari livelli di specializzazione (1°, 2°, 3° e 4° grado), la proposta formativa si sviluppa su tre moduli – giuridico, tecnico e pratico. Si svolgerà nell’area cagliaritana a partire dal prossimo settembre.

Si rivolge sia alle aziende che intendono investire nello sviluppo delle competenze dei propri collaboratori, sia a tecnici, operatori del settore, installatori, manutentori, professionisti e privati che vogliono acquisire autonomamente una solida qualifica professionale particolarmente ricercata nel mercato del lavoro dalle aziende private e da enti e amministrazioni operanti in molteplici settori di attività. Per informazioni sul programma e per le iscrizioni che scadono il 21 luglio è possibile visionare il sito web di Confindustria Sardegna Meridionale www.assindca.it o chiamare direttamente al 333 7044907.