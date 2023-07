Carrara. Investito e ucciso Enzo Marco Diamanti: curava l’oroscopo in versione locale

È stato investito e ucciso a Carrara da un’auto. Enzo Marco Diamanti, 85 anni, era molto conosciuto come curatore dell’oroscopo, redatto in versione locale, per l’edizione cittadina della Nazione, oltre che per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuano attinti dalla tradizione e di taglio popolare.

In base alla ricostruzione della dinamica, Enzo Marco Diamanti è stato travolto mentre stava attraversando a piedi viale XX settembre, la strada principale di collegamento per arrivare a Carrara. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto un’automedica di Carrara, l’ambulanza della pubblica assistenza di Carrara e i vigili urbani.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso in direzione dell’ospedale di Massa ma le sue condizioni sono peggiorate durante il tragitto ed è morto in ambulanza prima di raggiungere il pronto soccorso. Fatale il trauma cranico riportato nell’impatto con il mezzo. Il conducente si è fermato e dai primi accertamenti non risulta fosse né ubriaco, né sotto effetto di stupefacenti. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia municipale.