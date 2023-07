Ad Andria due persone denunciate per maltrattamenti su animali

La Polizia Locale di Andria, a seguito di alcune segnalazioni ricevute nelle scorse settimane, congiuntamente al personale del Servizio Veterinario Asl Bat Area A ed Area C, hanno effettuato un sopralluogo in una autorimessa, ove avevano segnalato la presenza di cani che vivevano in condizioni disagiate. Il sopralluogo ha fatto emergere la presenza di due cani custoditi in pessime condizioni sia dal punto di vista fisico che da quello dell’alimentazione.

Infatti, i cani erano legati ad una catena, malnutriti e vivevano in condizioni di scarsa igiene.

I due proprietari dell’autorimessa sono stati denunciati ai sensi dell’art. 81 e 727 c.2 del Codice Penale per maltrattamenti animali. È d’obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziati di reato, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.