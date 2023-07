Carbonara che passione: ecco le varianti più diffuse di questo piatto iconico

La carbonara è un simbolo della cucina italiana amato in tutto il mondo. Si realizza impiegando pochi ingredienti che vengono sapientemente dosati per dare vita a un piatto dai sapori tanto decisi quanto amabili.

La ricetta tradizionale, che prevede l’uso di uova fresche, guanciale, pepe e pecorino,continua a risultare uno dei piatti di punta di numerosi ristoranti e a essere portata in tavola da tantissimi appassionati.

In ogni caso, negli ultimi tempi chef e amanti della buona cucina hanno ideato delle varianti innovative per stupire gli avventori, presentando questo piatto iconico della tradizione in chiave rivisitata.

Carbonara: gli ingredienti della tradizione irrinunciabili

A prescindere dalla variante che si sceglie di prediligere, un ingrediente che non può mai mancare nella carbonara è senza dubbio il pecorino, elemento fondamentale per conferire alla crema di tuorli d’uovo la caratteristica nota di sapore più decisa.

Il consiglio è di optare per il Pecorino Romano DOP, che si contraddistingue per la crosta liscia e la pasta con piccoli fori oppure compatta.

Impiegare un pecorino per pasta alla carbonara di alta qualità, caratterizzato dalla denominazione di origine protetta, permette portare nel piatto un ingrediente pregiato e dal gusto unico.

Rivisitare la tradizione con la carbonara vegetariana

Tra le varianti più amate c’è la carbonara vegetariana,un piatto che prevede la sostituzione del guanciale con la verdura che andrà tagliata a listarelle sottilissime e cotta con l’aggiunta di olio e aglio o cipolla:rappresenta un’ottima opzione per chi non può mangiare carne di maiale per ragioni etiche, religiose, a causa di allergie oppure per chi non la ama per gusto personale.

La versione più diffusa è quella con le zucchine, in ogni caso possono essere usati anche altri ortaggi come i carciofi, gli asparagi o qualcosa di ancora più particolare come la zucca.

Dalla carbonara al tartufo alla carbonara di mare

Un’altra variante molto apprezzata è la carbonara al tartufo dove a tutti gli ingredienti della tradizione si aggiunge il tartufo nero pregiato. In questo modo è possibile dare vita a un piatto raffinato, dall’aroma e dal sapore intenso, destinato a soddisfare ogni palato.

Per gli amanti dei primi piatti a base di pesce, invece, è possibile cimentarsi con la carbonara di mare, dove il guanciale viene sostituito gamberonie salmone fresco: a completare la ricetta, oltre agli immancabili pepe, uova e pecorino, anche parmigiano, prezzemolo, olio evo, prezzemolo e aglio.

Rompere i tabù con la carbonara con la panna

Per provare una versione alternativa della ricetta classica, invece, è possibile aggiungere la panna al condimento tradizionale: si tratta di una pratica piuttosto diffusa in ambito domestico, ma è bene ricordare che nel recente passato era possibile trovare questa carbonara anche in molti ristoranti, soprattutto al di fuori del Lazio.

Promuovere la cultura del riuso con la carbonara al forno

Infine, quando si prepara troppa pasta e non si ha modo di consumarla nell’immediato, è possibile conservare la quantità in eccesso in frigorifero e il giorno successivo trasformarla uno sformato di carbonara al forno.