Trovare una vernice per il legno di alta qualità

Tutti noi abbiamo di sicuro qualche elemento in legno in casa, sia all’interno come all’esterno. Per curare al meglio questi oggetti dovremo utilizzare una vernice per il legno di alta qualità , che sia in grado di proteggere e isolare il legno dalle intemperie e dai parassiti.

Le migliori vernici per legno esterno

In particolare quando si tratta di legno che deve stare all’esterno, dovremo scegliere tra le migliori vernici per legno esterno un prodotto che sia capace di mantenere a lungo la bellezza del legno.

Infatti il legno, soprattutto quello posizionato al di fuori della nostra casa, col tempo tende a danneggiarsi, a scurire, e la vernice tende a sollevarsi.

Per evitare tali problematiche c’è bisogno di una costante manutenzione periodica.

La vernice per legno è un prodotto che deve esser applicato sul legno e che va a creare una pellicola protettiva.

In questo modo nè la pioggia, nè il vento o i raggi del sole potranno danneggiarlo. All’interno della vernice per legno ci sono sostanze solventi grazie alle quali si forma la pellicola protettiva e i leganti hanno un’azione fissante della vernice stessa.

Vernice coprente per legno esterno

La vernice per legno esterno può essere trasparente o colorata.

Se vogliamo cambiare colore al nostro legno o renderlo maggiormente visibile, possiamo scegliere una vernice coprente per legno esterno.

Sul mercato e nei migliori siti e commerce del settore possiamo trovare svariate tonalità, anche pastello, per dipingere del nostro colore preferito gli elementi lignei da esterno, come ad esempio scuri, persiane, casette in legno, staccionate e così via.

Vernice per legno esterno senza carteggiare

Se cerchiamo una vernice per legno esterno senza carteggiare possiamo sgrassare il legno grasso o esotico con uno strofinaccio imbevuto di acetone. Infatti si deve sapere che, perché la vernice aderisca perfettamente al legno, questo deve essere pulito, asciutto e senza tracce di pittura precedente.

I rivestimenti ingrigiti vanno preventivamente trattati con uno schiarente mentre quelli già ricoperti di smalto devono essere prima levigati o sverniciati tramite sverniciatore con una spatola o raschietto, e poi rimuovere eventuali residui con una spugna umida. Una volta asciutto basterà passare una levigatrice meccanica e poi spolverare.

Vernice impregnante per legno

Per proteggere il legno anche dall’interno dovremo utilizzare una vernice impregnante per legno, infatti l’impregnante non copre il legno solo in superficie, bensì lo nutre in profondità facendone risaltare le naturali venature.

Esistono vernici impregnanti per esterno e per interno.

Impregnante per legno interno colori

La vernice da interno è priva solitamente di solventi e Voc, ovvero sostanze volatili nocive per la salute umana.

Si tratta di vernice all’acqua, ideale per trattare elementi di legno situati all’interno della nostra abitazione.

I colori per l’impregnante per legno da interno sono vari, e si possono sia scegliere in tonalità originali come quelle pastello, sia trasparente, sia delle tonalità naturali del legno, per ravvivare gli elementi lignei dei nostri mobili e tutti gli altri elementi da interno.