“Andiamo al mare” è il nuovo singolo degli ALAN, duo milanese composto da Alex Malaguti (voce) e Andrea Chirico (arrangiatore e chitarrista polistrumentista), brano già disponibile nei principali store digitali. Il tema della crisi del mercato del lavoro è quantomai attuale e si cerca di trattarlo nella sua manifestazione più concreta. Qualsiasi generazione è stritolata da un sempre più pressante impegno professionale per cercare di sopravvivere in un mondo del lavoro spietato che non riconosce economicamente ed umanamente gli sforzi profusi soprattutto dai giovani per costruirsi una carriera. Lo sfruttamento diventa “gavetta” e l’incapacità di potersi dedicare ad una vita personale diventa quasi percorso obbligato se si vuole sopravvivere in un contesto molto competitivo e poco gratificante. Anche l’andare al mare a rilassarsi per un po’ diventa un lusso che molti non possono più concedersi, sia per la mancanza di tempo che per le ristrettezze economiche dovute ad una contrazione salariale sempre più aggressiva.



“Andiamo al mare” è stato prodotto e registrato da Andrea Chirico (anche autore e compositore della canzone), mix e master presso il Golden Factory Studio di Carmignano – Prato (Mixing Engineer: Andrea Pelatti; Mastering Engineer: Leonardo Sgrilli -Future Leo).



Gli Alan sono: Alex Malaguti, voce, e Andrea Chirico, arrangiatore e chitarrista polistrumentista, entrambi attivi nell’underground italiano da più di 20 anni. Il loro progetto nasce durante il primo lockdown con cicli di sessioni creative online, mosso dall’esigenza di mettere in musica temi di attualità, dalla politica al senso civico, dai sentimenti ai rapporti umani, con un invito alla riflessione e all’introspezione. A maggio 2021 esce il loro primo singolo Tempi bui, piazzandosi alla posizione numero 30 della classifica degli indipendenti come singolo autoprodotto, seguito da Storia perfetta uscito a gennaio 2023. NERO è il loro primo EP, anticipato dall’uscita dell’omonimo singolo ad inizio aprile.

Arrangiamenti electro rock che guardano ad un passato glorioso, sound di chiara ispirazione anni ’90, ritmo incalzante: per gli ALAN fare musica significa schierarsi, non avere paura di dire quello che si pensa, provare a sovvertire il sistema.