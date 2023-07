Rimozione dei capillari -con e senza laser

Come tutti possiamo immaginare quando parliamo della rimozione dei capillari stiamo parlando dell’ambito della dermatologia e parliamo anche della possibilità di informarsi magari se abbiamo già un dermatologo di fiducia per quanto riguarda la possibilità di trattamenti con il laser, fermo restando che molte persone giustamente prima di decidere rispetto a questo argomento vorrebbero saperne qualcosa di più appunto rispetto ai capillari.

Per quanto riguarda diciamo una definizione dei capillari essi sono dei vasi sanguigni molto piccoli che sono presenti nel nostro corpo e in più zone, e infatti possiamo trovare anche in delle zone delicate come le gambe e hanno l’obiettivo di decorare di sangue i I nostri tessuti e quindi la loro presenza nel nostro organismo è fondamentale.

Quello che può succedere e che deve mettere in allarme è quando questi vasi sanguigni diventano fragili e quindi diventano più visibili e parliamo di gambe ma potevamo parlare anche di viso e braccia e spesso si parla di gambe, anche in questo articolo, perché sono la parte del corpo in cui si vedono più frequentemente.

E dal punto di vista estetico in effetti non sono il massimo perché sembrano violacee e anche quando li troviamo nel viso sono ancora più sgradevoli e molte persone al livello emotivo questa cosa non la gradiscano affatto, ed è per questo che vanno a cercare le informazioni.

E considerando che non è un inestetismo così simpatico per usare un eufemismo intanto sarebbe bene capire le cause che possono portare a quello, e anche anche non ci sono delle certezze in genere le stesse possono riguardare dei fattori ereditari o comunque di familiarità e cioè che ci sono persone nella nostra famiglia che hanno lo stesso problema problemi, che potrebbero essere aggravati da alcuni abitudine nefaste come un eccessivo fumare o alcool o mancanza di attività fisica o mancanza di vitamina C e di altre vitamine, oltre anche degli sbalzi ormonali.

Mentre per quanto riguarda i sintomi teniamo presente gli stessi possono essere anche fastidiosi per quanto riguarda un certo bruciore o prurito e in alcuni casi anche dolore e quindi poi a un certo punto una persona non ce la fa più.

Sarà il nostro dermatologo a darci dei suggerimenti su come risolvere il problema dei capillari

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque se abbiamo un dermatologo di fiducia dovremo sempre averne uno sarà lui a orientarci su quale è la scelta migliore per risolvere questo problema dei capillari visto che ci sono varie tecniche per eliminare quelli danneggiati, e ad esempio sono delle tecniche laser che permettono di eliminare questi capillari rotti e con degli impulsi foto termici che prima inducono alla coagulazione e poi alla scomparsa.

E chiaramente sarà appunto il dermatologo di turno che dovrà capire la situazione specifica per quanto riguarda un trattamento di quelle che abbiamo menzionato laser e può durare anche solo mezz’ora e in genere viene praticato a livello ambulatoriale e si utilizza una crema anestetica così che il paziente non abbia nessun tipo di fastidio.