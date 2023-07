Il workshop di Ruben Santopietro al Festival del Lavoro: un successo con oltre 200 partecipanti

Emozioni al Festival del Lavoro: Ruben Santopietro conquista gli oltre 200 professionisti presenti al workshop sul Personal Branding

Il Festival del Lavoro di Bologna ha costituito un’occasione unica per oltre 200 professionisti di immergersi in un workshop guidato da Ruben Santopietro, evento che ha suscitato emozioni intense e una forte consapevolezza sull’argomento. Durante questa straordinaria occasione, Santopietro ha condiviso conoscenze di grande valore sul tema del Personal Branding, evidenziando l’importanza di essere primi nella mente piuttosto che primi nel mercato.

L’atteso intervento dell’imprenditore è stato introdotto da Mario Di Maolo, il Direttore Generale di InPlace, che ha saputo creare un’atmosfera di attesa e curiosità intorno a quello che sarebbe stato un momento di riflessione unico sui processi in continua evoluzione del mercato digitale. Il Festival del Lavoro, evento di rilievo nel panorama lavorativo italiano, ha accolto Ruben Santopietro come uno degli speaker di maggior influenza nella sua 14ª edizione. Santopietro, giovane imprenditore di successo e CEO di Visit Italy, si è unito ad altre personalità di spicco per condividere le loro esperienze e prospettive sul futuro del mondo del lavoro.

La manifestazione, organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, si è svolta presso il prestigioso Bologna Congress Center dal 29 giugno al 1° luglio. Oltre alla partecipazione di Santopietro, il Festival ha vantato la presenza di importanti ospiti istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio e i Ministri del Lavoro e della Cultura. Inoltre, rinomate aziende come American Express e personalità del mondo dello sport, a esempio Jury Chechi, hanno contribuito a creare un contesto stimolante e ricco di opportunità.